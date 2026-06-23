Obeidin kaupunki Sudanin Kordofanissa on ajautumassa kohti humanitaarista katastrofia.
Sudanin Kordofanissa sijaitseva Obeidin kaupunki on vain viikkojen päässä humanitaarisesta katastrofista, ellei kaupunkiin saada kiireisesti apua. Näin sanoo YK:n alaisen kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Sudanin edustaja.
Obeidia ovat piirittäneet kuukausien ajan puolisotilaalliset RSF-joukot. Se on toinen osapuoli vuonna 2023 syttyneessä Sudanin sisällissodassa. RSF sotii Sudanin asevoimia vastaan.
IOM:lla ja muilla avustusjärjestöillä on ollut ajoittain pääsy Obeidiin, mutta ne ovat keskeyttäneet avustuskuljetukset turvallisuustilanteen heikennyttyä tärkeimmillä avustusreiteillä.