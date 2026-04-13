Kun ihminen katoaa, viranomaiset käynnistävät etsinnät ja mukana on usein vapaaehtoisia sekä koulutettuja pelastuskoirakoita. Pelastuskoiraliiton mukaan koirakkoja tarvittaisiin Suomessa lisää.
Pelastuskoiran kouluttaminen alkaa jo pennusta, sillä koulutukseen kuuluu suurena osana koiran tottelevaisuuden ja hallittavuuden perustaidot.
Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soinisen mukaan koulutukseen kuuluu myös pennun sosiaalistaminen, eli se tutustutetaan mahdollisimman monenlaisiin tilanteisiin.
– Ensimmäisessä vaiheessa koiraa tutustetaan kaikkeen mahdolliseen, mitä ikinä keksii. Viedään joka paikkaan, se on aina mukana ja ei jätetä ikinä kotiin, sanoo Soininen.
Kouluttaminen vaatii sitoutumista myös koiran omistajalta tai ohjaajalta. Koulutus kestää usein jopa 3-4 vuotta.
– Meidän keski-ikä valmiille koirille on 5,5 vuotta, sanoo Soininen.
Näin koira opetetaan etsimään kadonnut
Soinisen mukaan koiralle rakennetaan motivaatio etsiä ihmistä.
– Sille motivoidaan se halu etsiä ihmistä, sillä valmista viettiä koiralle ei ole siihen ole. Opetetaan, että palkka tulee siitä ja ohjaaja on tyytyväinen siitä, että hän löytää sen kadonneen, sanoo Soininen.
Palkitseminen voi olla ruokaa, leikkiä tai tekemistä ohjaajan kanssa riippuen koiran mieltymyksistä.
– Ruokaa, leikkiä ja ohjaajan kanssa tekeminen ovat ne kolme tärkeintä. Eli sosiaalinen palkka, sanoo Soininen.