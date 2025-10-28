



Vauva ei hengittänyt, Amy-terrieri herätti vanhemmat: Nämä 13 urotekoa palkitaan sankarikoiran tittelillä 1:28 Dante-sankarikoira pelasti iäkkään rouvan Helsingissä. Julkaistu 28 minuuttia sitten Johanna Pakarinen johanna.pakarinen@mtv.fi Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Koiramessuilla Helsingissä. Palkitsemisessa on mukana Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus. Kennelliitto myöntää vuosittain sankarikoiran arvoja ja kunniamainintoja koirille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet ihmishengen pelastumiseen. Sankarikoiran arvolla palkitaan tänä vuonna 13 koiraa. Kunniamaininta myönnetään 29 koiralle. Tänä vuonna eniten Sankarikoiran arvoja saavat koirat, jotka ovat löytäneet apua tarvitsevan ihmisen. Sankarikoiran arvoja myönnettiin myös koirille, jotka ovat ilmaisseet sairastapauksen sekä pelastanut ihmisen vaaratilanteesta. Amy pelasti vauvan hengen Palkittujen joukossa on muun muassa yorkshirenterrieri Amy, joka herätti omistajansa aikaisin aamulla. Omistaja huomasi tällöin, että heidän pieni vauva ei ollut normaaliin tapaan herättänyt yön aikana ollenkaan. Omistaja tarkisti vauvan hengityksen ja huomasi, että vauva ei hengittänyt ja oli kylmä. Omistaja yritti herätellä vauvaa, joka alkoi pian hengittämään. Vauva vietiin sairaalaan tutkimuksiin. Amyn ansiosta tilanne huomattiin ajoissa ja tilanne päättyi onnellisesti.





Huli auttoi apujoukot tajuttoman omistajan luokse

Beagle Huli puolestaan oli omistajansa kanssa jänisjahdissa, kun omistaja huomasi yhtäkkiä, että hänen jalkansa eivät kanna. Hän lysähti maahan ja koitti käsillään vetää itseään eteenpäin kohti kuivempaa mäentöyrästä. Lopulta hänen voimansa loppuivat ja hän jäi siihen paikkaan makaamaan.

Metsässä kukaan ei kuullut omistajan avunhuutoja. Huli tuli omistajansa luokse ja jäi makaamaan hänen viereensä. Aamulla omistajan kotiväki oli huolestuneena ollut yhteydessä tuttuihin, jotka onnistuivat paikantamaan Hulin tutkapannan avulla alueen, jossa se oli ajanut jänistä.

Paikalle lähteneet apujoukot löysivät omistajan auton ja kuulivat samalla koiran haukuntaa. Vähän matkan päästä heitä vastaan tuli Huli, joka johdatti apujoukot nyt jo tajuttoman omistajansa luokse. Paikalle soitettu ambulanssi vei Hulin omistajan hoitoon. Kiitos Hulin tilanne päättyi onnellisesti.

Jallu ja muita palkittuja hengenpelastajia

Monirotuinen Jallu oli hoidossa omistajan ystävän isän luona, joka sairastaa diabetestä. Isä ja Jallu olivat lähteneet aamulla kävelylle pellon laitaa pitkin. Lenkin aikana isän verensokeri oli laskenut hälyttävälle tasolle. Isä oli tuupertunut pellolle ja Jallu oli pysynyt koko ajan hänen vierellään. Vasta kun Jallu oli huomannut ihmisiä pellon toisella laidalla, se reagoi haukkumalla ja juoksemalla ihmisiä kohti kiinnittääkseen heidän huomionsa.

Ohikulkijat olivat huomanneet maahan tuupertuneen isän ja hälyttivät paikalle ambulanssin. Lääkärit kertoivat, että isän henki oli vaarassa ja Jallu pelasti hänen henkensä.

Suomenlapinkoira Jörö oli omistajansa ja hänen isänsä kanssa mökillä. Omistaja oli ollut mökissä puuhailemassa, kun Jörö oli alkanut haukkumaan ulkoa kuuluville äänille. Isä oli aiemmin mennyt saunaan. Omistaja meni pihalle ja katsoi mille Jörö haukkuu. Samalla hän näki isän järvellä kaukana rannasta kamppailemassa pysyäkseen pinnalla.

Omistaja juoksi rannalle huutaen apua, mutta naapurimökeillä ei ollut ketään paikalla. Omistaja ui isänsä luokse ja veti hänet rantaan. Jörön reagoinnin ansiosta omistaja oli huomannut tilanteen ajoissa ja sai pelastettua isän hukkumiselta.

Aamulenkillä tiibetinspanieli Mytty pysähtyi ja alkoi haukkua kerrostalon takapihalle. Omistaja meni katsomaan ja löysi maassa makaavan, kylmettyneen vanhuksen. Ambulanssi vei hänet hoitoon ja Mytyn ansiosta vanhus selvisi.

Amerikankarvatonterrierit Pokeri ja Uno syöksyivät pimeässä kohti naapurin pihaa ja haukkuivat poikkeuksellisen voimakkaasti. Aidan takaa löytyi tajuton naapuri, joka oli liukastunut ja jäätymäisillään. Koirat johdattivat omistajan hänen luokseen, ja apu ehti paikalle ajoissa.

Lapinporokoira Molle puolestaan herätti omistajansa sinnikkäästi varhain aamulla. Omistaja huomasi vointinsa heikoksi ja soitti ambulanssin. Sairaalassa hänellä todettiin keuhkoveritulppa. Mollen ansiosta hoito voitiin aloittaa ajoissa.

Karjalankarhukoira Sisu ja lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Winston vaistosivat infarktin

Omistajansa infarktin aikana Sisu herätti hänet painamalla kuononsa kasvoihin. Omistaja ymmärsi tilanteen vakavuuden ja soitti ambulanssin. Sairaalassa todettiin sydäninfarkti. Sisun toiminta pelasti omistajansa hengen.

Winston herätti omistajansa yöllä hyppimällä sängyn reunaa vasten. Omistaja tunsi voimakasta päänsärkyä ja näköhäiriöitä, ja puoliso soitti ambulanssin. Sairaalassa todettiin aivoinfarkti. Winstonin ansiosta hoitoon päästiin ajoissa.

