Koira oli yksin K-junassa, kun järjestyksenvalvojat löysivät sen.

Helsinkiin matkalla olleen K-junan matkustajat saattoivat hieraista pari kertaa silmiään, kun huomasivat, että huskyn näköinen koira oli matkustanut päätepysäkille asti yksin.

VR:n viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että järjestyksenvalvojat löysivät koiran junasta, kun olivat tekemässä normaalia kierrosta Helsingin päärautatieasemalle saapuneessa junassa.

– Kohtaaminen koiran kanssa sujui hyvin, ja koira lähti kiltisti järjestyksenvalvojien mukaan, viestinnästä kerrotaan.

Karvaturri vietiin sylissä vartijoiden tilaan. Siellä siitä pidettiin huolta, kunnes poliisit tulivat hakemaan matkaansa.

Silminnäkijän mukaan koira on nyt Viikin löytöeläintalossa. Löytöeläintalosta ei haluta kommentoida koiran tilaa.

VR:llä ei ole tietoa siitä, missä kohtaa koira oli hypännyt junan kyytiin.