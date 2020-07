Palava auto, patruunalaatikko ja syrjäinen metsätie – Riina, 19, katosi hämärissä olosuhteissa kolme vuotta sitten, äidin tuska ei hellitä: "Kaipaan hänen hymyään"

Kaksikko palavan auton ääressä

Kirjava rikoshistoria

Kysymysten kehä

– En ole osannut, halunnut enkä pystynyt luopumaan hänen tavaroistaan. En pysty koskaan hyväksymään, että oma lapsi on kateissa enkä tiedä mitä hänelle on tapahtunut. Ikävä on läsnä aina, mutta sen kanssa on pakko oppia elämään.