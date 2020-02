Selvittämättömiä murhia ja selittämättömiä katoamisia: Näitä henkilöitä Suomessa etsitään juuri nyt – onko sinulla havaintoja heistä?

Kateisiin jääneitä ihmisiä on Suomessa paljon, mutta tähän juttuun on kerätty tapauksia, joista on viime aikoina uutisoitu esimerkiksi tutkinnassa tapahtuneen käänteen johdosta.



Juttuun on kerätty ainoastaan tapauksia, joissa poliisi on kertonut kadonneen henkilön nimen julkisuuteen.



Joissain tapauksissa poliisi epäilee henkilön joutuneen henkirikoksen uhriksi, joidenkin kohtalot edelleen täysin hämärän peitossa. Joissain tapauksissa aktiiviset etsinnät ovat yhä käynnissä, ja joidenkin kadonneiden kohdalla viralliset etsinnät on jo lopetettu.



Saara Arva



35-vuotias Saara Arva katosi Vesannolla syyskuussa. Poliisi epäilee, että nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi, ja tapaukseen liittyen on vangittu Arvan seurassa kesällä liikkunut mies.



Arva ja mies olivat liikkuneet yhdessä Vesanto-Tervo-Konnevesi-akselilla ja leiriytyneet useissa eri paikoissa kuten metsäpalstoilla ja vesistöjen läheisyydessä.



Poliisi on kuullut runsaasti todistajia katoamiseen liittyen. Ennen katoamista Arvan kasvoissa oli havaittu vammoja, jotka ovat mahdollisesti syntyneet pahoinpitelyn seurauksena.



Arvan ruumista ei ole toistaiseksi löydetty. Poliisi on pyytänyt vihjeitä tapaukseen liittyen. Kaikki vihjeet voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 415 232.



Paula Leino-Mäkilä



Paula Kaarina Leino-Mäkilä nähtiin varmuudella viimeisen kerran lauantaina 7. joulukuuta 2019. Perheenjäsen oli vienyt hänet Harjavallassa sijaitsevaan kotiin.



Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Asiasta kerrottiin julkisuuteen tällä viikolla. Leino-Mäkilän tytär pelkäsi äitinsä joutuneen henkirikoksen uhriksi jo aiemmin, kun MTV Uutiset haastatteli tätä.



Poliisi on pyytänyt yleisön apua tapauksen selvittämiseksi.



Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan Keskusrikospoliisin vihjenumeroon +358 50 456 4903 tai lähettämään sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.



Tyttären haastattelu, lisätietoja katoamiseen liittyen sekä Leino-Mäkilän tuntomerkit löytyvät allaolevista jutuista.



Milla Aronen



Milla Arosen katoamismysteeri odottaa loppuratkaisuaan.



Poliisi uskoo, että nuori varusmiesnainen surmattiin, ja että tekijä on vuonna 1995 syntynyt mies. Mediassa on kerrottu, että kyseessä on Arosen entinen miesystävä. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.



Arosen tapaus nousi julkisuuteen viime kesänä, kun poliisi kertoi naista etsittävän kadonneena henkilönä. Somerolla viimeisen kerran nähdyn naisen oli määrä ilmoittautua takaisin palvelukseen Säkylään Porin prikaatiin viikonlopun päätteeksi 9. kesäkuuta, mutta hän ei koskaan saapunut paikalle. Pian tämän jälkeen hänen puhelimensa sammui.



Aluksi juttuun ei epäilty liittyvän henkirikosta. Tutkinnan edetessä epäilyt kuitenkin heräsivät ja kohdistuivat entiseen miesystävään.



Mies kiisti osallisuutensa Arosen katoamiseen pitkään, kunnes joulukuussa paljasti aiheuttaneensa naisen kuoleman. Tästä huolimatta mies ei ole johdattanut poliiseja naisen ruumiin luokse, sillä ruumis on yhä kateissa.



Poliisi ei ole saanut selkoa siitä, miksi mies tunnusti osallisuutensa, mutta ei ole auttanut ruumiin etsinnöissä.

5:39 Näin Arosen tapausta ruodittiin MTV Uutiset Livessä, kun miesystävä tunnusti osallisuutensa naisen kuolemaan.



Poliisi on tehnyt Arosen löytämiseksi maastoetsintöjä Someron, Somerniemen ja Oinasjärven alueilla. Viimeiset etsinnät järjestettiin tammikuussa.



Tutkinnanjohtajan mukaan tammikuun jälkeen talvisemmaksi muuttuneet olosuhteet ovat olleet etsijöille haasteelliset, minkä johdosta seuraavia etsintöjä suunnitellaan keväämmälle.



Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, miten se uskoo Arosen surman tapahtuneen tai miksi.

Raisa Räisänen



Raisa Räisänen katosi Tampereen keskustasta 16. lokakuuta 1999. Poliisi uskoo nuoren naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Katoamista tutkitaan murhana.



Aiheesta uutisoitiin aktiivisesti etenkin loppuvuodesta viime vuonna, kun katoamisesta tuli täyteen 20 vuotta. Poliisi jakoi vuosipäivän aikaan ennen julkaisemattomia valvontakamerakuvia. Kuvissa näkyi kaksi autoa, joiden poliisi arveli mahdollisesti liittyvän tapaukseen.



Kuvien julkaisun myötä poliisi koki uusien vihjeiden tulvan. Julkisuudessa niistä oli esillä ainakin tamperelaisen Janne Vitelin tekemä havainto Räisäsen katoamisillan jälkeiseltä aamulta. Mies oli nähnyt poliisin etsimän ajoneuvon kaltaisen auton metsätiellä ulkoiluttaessaan koiraansa. Autoilija oli miehen mukaan käyttäytynyt erikoisesti.



4:36 Joulukuussa kerrottiin, että poliisilla on epäilty Räisäsen katoamiseen liittyen.



Joulukuussa tapaus sai lisää julkisuutta, kun MTV:n Rikospaikka-ohjelmassa kerrottiin, että poliisilla on epäilty Räisäsen murhaan liittyen. Epäily tosin liittyi tutkinnassa syntyneeseen toiseen haaraan, niin sanottuun naisparin linjaan, eikä sillä ole ilmeisesti tekemistä metsätiellä tehtyyn autohavaintoon tai poliisin etsimiin autoihin.



Kaikkiaan poliisilla on Räisäsen katoamiseen liittyen kolme kilpailevaa tutkintalinjaa.



Naisparin linjassa on kyse havainnoista, joiden mukaan 16. lokakuuta 1999 myöhään illalla kaksi naista käveli yhdessä Tampereen Hämeenkadulta Armonkallion kaupunginosaan.



Naisparin tutkintalinjan lisäksi selvittelyssä on ollut museoauton tutkintalinja sekä taksin tutkintalinja.



Museoauto-linjassa tutkitaan sitä, että Raisa olisi mennyt tai laitettu hyvin vanhaan amerikkalaistyyliseen autoon. Taksi-linja taasen johtaa taksikyytiin turkkilaistyyppisen miehen kanssa Multiojankadulle.



Viimeinen varma havainto Raisa Räisäsestä on 22.50 Tampereen Hämeenkadulta Sokoksen luota.



Saku Inomaa



Saku Inomaa oli matkalla kihlattunsa luokse Helsinkiin toukokuisena lauantaina vuonna 2015.



Inomaa oli ollut mökillä ja kertonut puolisolleen olevansa tulossa kotiin bussilla. Hän ei päässyt perille. Jostain syystä hän nousi pois jo Tervakoskella ja katosi.



Inomaan äiti on epäillyt, että hänen poikansa sai matkan aikana paniikkikohtauksen ja jäi sen vuoksi pois aiemmalla pysäkillä. Nuoren miehen kohtalo on kuitenkin edelleen täysin auki. Varmuutta katoamisen syyhyn ei ole vuosien aikana saatu.



Poliisi on kommentoinut, että on hyvin epätodennäköistä, että Inomaa löytyisi enää hengissä.

Viime aikoina miehen ruumista on etsitty katoamisalueelta vapaaehtoisvoimin. Poliisi on lopettanut aktiiviset etsinnät jo vuosia sitten.



Teemu Koskinen



Keskusrikospoliisi on pyytänyt havaintoja Järvenpäässä marraskuussa kadonneesta Teemu Juhani Koskisesta.



Vuonna 1990 syntynyt mies nähtiin viimeksi Järvenpään Peltolantien lähellä 8. marraskuuta noin kello 17.30. Viimeisen havainnon teki miehen tuttava.



Koskisen puhelin sammui katoamisen jälkeen, eikä mieheen ole saatu muutenkaan yhteyttä.



Poliisi ei ole sulkenut pois henkirikoksen mahdollisuutta.



– Kaikki pienetkin vihjeet ja havainnot Koskisen liikkeistä katoamispäivän aikana tai sitä ennen ovat arvokkaita. Lisäksi olemme kiinnostuneita alueella katoamisajankohtaan liikkuneista henkilöajoneuvoista, tutkinnanjohtaja Sanna Springare kommentoi MTV Uutisille aiemmin tässä kuussa.



Rein Sapalov



Rein Sapalov, 47, on ollut kateissa marraskuusta saakka.



Helsingissä kirjoilla olevaan mieheen ei ole saatu yhteyttä marraskuun 18. päivän jälkeen.



Poliisi on kertonut miehen tuntomerkeiksi sen, että hän on hoikka ja 178 senttiä pitkä. Sapalovilla on siniset silmät, arpia kasvoissa ja kaljuuntunut päälaki.



Poliisi on myös julkaissut Sapalovin kuvan.



Poliisi on pyytänyt mahdolliset vihjeet ja havainnot miehestä sähköpostitse osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai WhatsAppilla numeroon 050 342 2133.



Jouko Ripatti



Jyväskylän Köhniöllä asuva 54-vuotias Jouko Ripatti nähtiin viimeksi marraskuussa.



Poliisi on antanut katoamiseen liittyen tietoja lähinnä Ripatin tuntomerkeistä.



Poliisin mukaan Ripatti on 170-senttinen ja erittäin hoikka. Hänellä on tummanruskeat korvan päälle ulottuvat hiukset sekä parta. Ripatti ontuu toista jalkaansa.



Poliisi on pyytänyt kaikki havainnot numeroon 050 456 0471. Lisäksi on pyydetty yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat olleet aktiivisesti tekemisissä Ripatin kanssa vuoden 2019 kesän ja syksyn aikana.



Jussi Nikula



Oululainen Jussi Nikula katosi sunnuntaiyönä 5. tammikuuta. Viimeinen havainto miehestä tehtiin aamuyöllä.



Kuten Ripatin tapauksessa, poliisi on antanut julkisuuteen lähinnä tietoja miehen tuntomerkeistä.



Nikunen on yli 30-vuotias, 190 senttiä pitkä, noin satakiloinen ja punertavapartainen. Hänen hiuksensa ovat vaaleat.