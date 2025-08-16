14-vuotias tyttö kateissa Espoossa – oletko nähnyt häntä?

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos etsii torstaina 14. elokuuta kadonnutta nuorta tyttöä.

Kadonnut 14-vuotias tyttö on noin 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on mustaksi värjätyt pitkät hiukset, vahvat tekoripset sekä nenälävistys.

Poliisin mukaan tytöllä oli katoamishetkellä todennäköisesti yllään harmaat housut, valkoinen toppi ja villabolero sekä valkoiset lenkkarit.

Viimeinen havainto Leppävaarassa

Poliisi kertoo, että viimeinen varma havainto tytöstä on Leppävaaran juna-asemalta torstai-iltana 14. elokuuta.

Sen jälkeen hänen liikkeistään ei ole varmaa tietoa, mutta poliisin mukaan hän voi liikkua missä tahansa pääkaupunkiseudulla.

Poliisi pyytää kaikkia, joilla on tietoa tytön liikkeistä tai olinpaikasta, ottamaan yhteyttä.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031 (vastaaja).

Akuutit havainnot tulee ilmoittaa suoraan hätänumeroon 112.

Poliisi korostaa, että kaikilla tiedoilla voi olla merkitystä kadonneen löytymiseksi.