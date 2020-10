Yksi heistä poistui lauteilta muita aiemmin. Kaverit kuulivat, kuinka 18-vuotias Jussi Peltola puhui kiivastuneena entisen tyttöystävänsä kanssa puhelimessa.

Kun kaksi muuta kaveria palasivat saunasta, riihimäkeläistä nuorukaista ei näkynyt missään. Kaverin isän auto, musta Citroën C5, oli kadonnut mökkipihasta. Avaimet olivat olleet pöydällä.

Jussi oli humalassa eikä hänellä ollut ajokorttia. Kaverit soittivat välittömästi hätäkeskukseen. Poliisit tulivat mökille selvittämään tilannetta aamuyön tunteina.

Kukaan ei tiennyt, mihin suuntaan Jussi oli lähtenyt. Kotikaupunkiin Riihimäelle oli Äänekoskelta matkaa noin 270 kilometriä. Ex-tyttöystävä asui ja oli puhelun aikaan Jyväskylän alueella. Olisiko nuori mies lähtenyt hänen luokseen?

Oli lokakuun 6. päivä vuonna 2012.

Nyt Peltola on ollut kateissa kahdeksan vuoden ajan.

Kännykkä paikantui mökkimaastoon

Jussi Peltolan perhe sai kuulla katoamisesta seuraavana iltapäivänä, kun mökillä olleet kaverit soittivat heille. Kukaan ei tavoittanut nuorta miestä koko viikonlopun aikana.

Omaiset soittelivat läpi sairaaloita, tuloksetta. Poliisi kävi myös entisen tyttöystävän luona Jyväskylässä, mutta hänenkään luokseen Jussi ei ollut päätynyt. Viimeisen puhelun perusteellakaan ei voitu selvittää, minne nuori mies olisi ajanut.

Tapauksen tutkinnanjohtajan rikoskomisario Markku Latvalan mukaan poliisi teki heti katoamistiedon jälkeen Jussin puhelimesta niin sanotun hätäpaikannuksen. Toimenpiteeseen ryhdytään silloin, kun ihmisen hengen tai terveyden epäillään olevan vaarassa.

– Maaseutumaisella alueella on harvakseltaan telemastoja. Jussin puhelin paikantui maa-alueelle mökin läheisyyteen. Poliisin käsityksen mukaan kännykkä on viskattu maastoon jonnekin mökin lähettyville. Puhelin ei koskaan paikantunut tuon kauemmas, eikä sitä ole koskaan löydetty, Latvala kertoo.

Myöskään nuorukaisen pankkitilillä ei ollut maksuliikennettä katoamisen jälkeen.

Pysähtyikö Jussi Saarijärvelle?

Latvalan mukaan poliisi on saanut Jussi Peltolan katoamisyön jälkeen yhden erityisen luotettavana pidetyn havainnon miehen liikkeistä.

Jussi lähti mökiltä aamuyön tunteina lauantaina, mutta aamupäivällä Saarijärven Mannilan pururadan alueella liikkunut henkilö näki tumman auton, jonka vieressä seisoi nuori mies.

– Henkilöä on kuulusteltu todistajana tapauksessa. Häntä puhutettiin heti katoamisen jäljeen, kun hän ilmoitti havainnosta poliisille. Ne sopivat hyvin Jussi Peltolaan. Tämä on viimeisin luotettava tieto, jonka poliisi on kadonneesta saanut. Siihen loppuvat jäljet, Latvala sanoo.

Saarijärven Mannilaan on kaverin mökiltä matkaa noin 15 kilometriä. Pururatahavainnon perusteella nuorukainen olisi siis lähtenyt kohti pohjoista, ei kotiseudulle etelään päin.

Nuori mies oli vieraan auton rattiin noustessaan suuttunut, päissään ja vailla pitkäaikaista ajokokemusta. Virkavallan arvion mukaan auto ja kuski ovat saattaneet päätyä veteen.

Äänekosken Parantalan seutu on runsaiden vesistöjen ympäröimää – lähti sieltä lähes minne suuntaan tahansa.

– Se tässä on vahva hypoteesi. Runsaat vesistöt jatkuvat Äänekoskelta aina Peltolan kotiseudulle Hämeeseenkin asti, tutkinnanjohtaja sanoo.

Lähimpien sääasemien tietojen perusteella katoamisyön ajokeli ei juurikaan poikennut tavanomaisesta syyskelistä. Edeltävä ilta oli ollut enimmäkseen pilvinen. Lämpötila oli aamuyön tunteina laskenut noin viiteen, kuuteen lämpöasteeseen.

Vuorokauden vaihteessa ja yön aikana seudulla oli paikoin satanut runsaastikin. Tuuli ei ollut erityisen voimakas. Tien pinta ei ollut jäässä.

Varjostumia järvenpohjissa

Poliisi on vuosien aikana tutkinut erityisesti sellaisia tienkohtia, joista auto voisi suistua vesistöön esimerkiksi ajovirheen seurauksena.

Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi siltapaikat, joita riittää runsaasti varsinkin Jyväskylän ja Saarijärven alueella.

– Viimeisimpiä tarkistuksia tehtiin joitakin viikkoja sitten Saarijärveltä poispäin. Näitä alueita tutkittiin myös kesän aikana. Pelastuslaitos on ollut mukana auttamassa poliisia. Varmasti paikalliset ihmiset ovat välillä kiinnittäneet huomiota, kun viranomaiset ovat näitä paikkoja olleet tutkimassa.

Poliisi on saanut tasaisesti yleisövihjeitä myös Google Earth -sateellittikuvista, joissa katoamisalueen vesistörannoilla on näkynyt uponneen auton näköisiä varjostumia. Virkavalta on käynyt tarkistamassa paikat.

– Viime keväänä löysimme Vaajakoskelta vedestä auton juuri tällaisen vihjeen perusteella. Kyseessä ei kuitenkaan ollut Peltolan käyttämä auto.

Tapausta on vuodesta 2017 saakka tutkittu Keski-Suomen keskitetyn tutkinnan yksikössä, jonne päätyvät tutkinnaltaan vaativimmat ja pitkäkestoisimmat jutut.

Latvalan mukaan poliisi pitää seutuja silmällä kaiken aikaa. Tällä hetkellä Jyväskylän poliisivankila on remontissa, joten pidätetyt henkilöt ja tutkintavangit on sijoitettu asemille Jämsään ja Saarijärvelle.

Tutkijat joutuvat siis ajelemaan runsaasti eri paikakuntien välillä tekemässä kuulusteluita.

– Liikenteessä ollessaan he tarkkailevat uusia mahdollisia tutkintapaikkoja ja pohtivat erilaisia vaihtoehtoja Peltolan tapauksessa. Niitä tietoja sitten vaihdamme, Latvala sanoo.

Vihjeitä kaivataan yhä

Tutkinnanjohtaja toivoo, että ihmiset ilmoittaisivat poliisille edelleenkin kaikista havainnoista, jotka voisivat edistää Jussi Peltolan katoamistutkintaa.

Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta, mutta virkavalta ei ole täysin voinut sulkea pois sen mahdollisuutta.

Jussi Peltolalla oli katoamishetkellä yllään farkut ja värikäs huppari. Hän lähti ajamaan mustalla vuosimallin 2010 farmari-Citroënillä, jonka rekisterinumero on OPZ-994.

Keski-Suomen keskitetyn tutkinnan vihjepuhelimen numero on 050 456 0471.

– Joskus asia voi ratketa mitättömältäkin tuntuvan havainnon avulla. Tämä on omaisille niin raskasta, että tietenkin toivomme saavamme selvyyden tapauksesta. Jatkamme tutkintaa ja tapaukseen liittyvien henkilöiden kuulusteluja tämänkin syksyn aikana. Jos joku vielä sittenkin muistaisi jotakin.

Jussi Peltolan isä on Ylelle antamassaan haastattelussa kuvaillut poikaansa vahvaksi, määrätietoiseksi ja itsepäiseksi. Nuori mies harrasti taistelulajeja ja treenasi kovasti.

Peltolan sisko puolestaan kuvaili MTV:lle noin kaksi vuotta sitten antamassaan haastattelussa, miten raskaaksi epätietoisuus veljen kohtalosta on vuosien varrella käynyt.