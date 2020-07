Päivi on odottanut murhatuksi uskotun Kimmo-poikansa löytymistä yli 20 vuotta – mystinen puhelu, pääkallolöytö ja hylätty auto piinaavat mieltä edelleen: "Kunpa tulisi se lopullinen tieto"

Keskiviikkona alkukevään tiedot täsmentyivät: poliisi tiedotti aloittavansa maastoetsinnät ruumiskoirien ja puolustusvoimilta virka-apupyyntönä saadun uuden teknisen laitteen avulla. Myös uusia henkilöitä on kuulusteltu.

Tutkinnanjohtaja uskoo vahvasti, että murhamysteeri saadaan vielä ratkaistua. Ojalan äiti on odottanut samaa yli 20 vuotta.

– Sehän pahinta on, kun ei ole selvyyttä, mitä on tapahtunut. Tietenkin toivo taas heräsi, kun poliisi kertoi aloittavansa etsinnät, Päivi Virtaranta sanoo.

Viimeisen varman havainnon miehestä teki vanha luokkakaveri ristiinalaisella huoltoasemalla kesäkuun kuudes päivä 1999. Ojala kurvasi paikalle näyttävällä punaisella Ford LTD Wagonillaan, jutteli paikalle osuneen luokkakaverin kanssa niitä näitä ja jatkoi sanojensa mukaan matkaa Mikkelissä sijaitsevalle mökille.

Poika oli 8-vuotias

Jälkikäteen äidille on selvinnyt, että pojan elämäntilanne oli ennen katoamista vaikeassa vaiheessa. Yritystoiminta oli ongelmissa. Mitä ilmeisimmin Kimmolla oli rahapula. Omaa vakinaista asuntoa hänellä ei ollut.

Pariskunnalla on vuonna 1991 syntynyt poika, joka oli isänsä kadotessa 8-vuotias. Ex-pariskunnan välit olivat kuitenkin asialliset. Kimmo tapasi poikaansa säännöllisesti, vaikka lapsi jäikin asumaan äidilleen.

Suojeli muita huoliltaan

Lapsuudenperhe oli muuttanut Turusta Kouvolaan Kimmon ollessa 5-vuotias. Hänellä on kaksi siskoa. 90-luvun alussa äiti muutti takaisin Huittisiin, Kimmo perheineen jäi Kouvolaan.

Pitkä ajanjakso viimeisen havainnon ja katoamisilmoituksen välissä on osaltaan vaikeuttanut poliisitutkintaa.

Mysteerinen puhelu

Poliisi ei suostu kommentoimaan, onko virkavallan tiedossa, kenet Kimmo mahdollisesti tapasi viimeksi. Joka tapauksessa, kyseessä on murhatutkinta. Yhdeksi motiiviksi surmatyössä on epäilty raha-asioita.

– Kyseessä oli joko puhelu tai vastaajaviesti. Siinä miesääni ilmoitti, että Kimmolla on jäänyt ryyppy päälle, hän ei voi tulla töihin. Meille ei selvinnyt, kuka tämä soittaja oli.

Lehtileikkeet, kuvat ja puukäsitöitä

Vuosia on kulunut, mutta mitään murhatutkintaa käänteentekevästi edistänyttä seikkaa poliisin tietoon ei tullut.

Entinen vaimo haki ex-miehensä kuolleeksi julistamista, kun viiden vuoden määräaika katoamisen jälkeen oli täyttynyt. Kimmon kuolinpäiväksi on merkitty 6.6.2004. Päivämäärä on kaiverrettu samaan hautakiveen Kimmon isävainaan kanssa. Hautausmaa on Huittisissa.