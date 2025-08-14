Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta miestä – kaikki havainnot hätänumeroon

Itä-Uudenmaan poliisi etsii Vantaan Myyrmäessä tänään torstaina kadonnutta 79-vuotiasta miestä.
Oletko nähnyt tätä miestä? Itä-Uudenmaan poliisi etsii Vantaan Myyrmäessä kadonnutta 79-vuotiasta miestä.
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta miestä ja toivoo kaikki havainnot hätänumeroon 112.

Itä-Uudenmaan poliisi etsii Vantaan Myyrmäessä tänään torstaina kadonnutta 79-vuotiasta miestä. 

Kadonneen tuntomerkit

  • Miehellä ovat yllään mustansiniset housut sekä pikeepaita, jossa on vaaleansinistä ja vihreää.
  • Jalassaan hänellä ovat vaaleanharmaat kengät.
  • Kadonnut on 172 senttiä pitkä, normaalivartaloinen ja melkein kalju.

Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta henkilöstä yleiseen hätänumeroon 112. 

0:48imgLue myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!

Lisää aiheesta:

Oletko nähnyt tätä miestä? Nelikymppinen mies katosi KemissäPoliisi etsii Kouvolassa kadonnutta kengätöntä miestä – havainnot hätänumeroonMies katosi MyyrmäessäPoliisi pyytää havaintoja Vantaalla kadonneesta miehestä – Ilmoitukset hätänumeroonPoliisi etsii Vantaalla kadonnutta naistaOletko nähnyt tätä kadonnutta vanhusta? Poliisi etsii 78-vuotiasta miestä Helsingissä, ilmoitukset hätänumeroon
KadonneetVantaaPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kadonneet