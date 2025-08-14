Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta miestä – kaikki havainnot hätänumeroon

Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta miestä ja toivoo kaikki havainnot hätänumeroon 112.
Itä-Uudenmaan poliisi etsii Vantaan Myyrmäessä tänään torstaina kadonnutta 79-vuotiasta miestä.
Kadonneen tuntomerkit
- Miehellä ovat yllään mustansiniset housut sekä pikeepaita, jossa on vaaleansinistä ja vihreää.
- Jalassaan hänellä ovat vaaleanharmaat kengät.
- Kadonnut on 172 senttiä pitkä, normaalivartaloinen ja melkein kalju.
Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta henkilöstä yleiseen hätänumeroon 112.
