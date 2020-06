Tässä paikassa Juuso Sirviön surmaajat odottivat uhriaan – ex-tyttöystävä ja uusi mies olivat vastassa haulikon kanssa tarkoituksena antaa "opetus": tutkitaan nyt murhana

Iisalmessa asuvan Juuso Sirviön, 30, surmatapauksen rikosnimikkeet ovat koventuneet taposta murhaksi. Teosta epäiltynä on vangittu Sirviön ex-naisystävä ja hänen uusi miehensä. Molemmat ovat olleet tutkintavankeina kiinniottonsa jälkeen.

Mies on myöntänyt surmatyön. Entinen kumppani puolestaan kertoo olleensa mukana tapahtumien kulussa ja hautaamassa uhria, mutta ei sanojensa mukaan osallistunut väkivallantekoihin.

Murhan lisäksi kaksikkoa epäillään törkeästä ryöstöstä. He ottivat Sirviöltä rahaa ja piilottivat hänen autonsa veriteon jälkeen.

Exä toimi houkutuslintuna

Matkaa Iisalmesta Tervoon on noin sata kilometriä.

– Nainen on myöntänyt toimineensa houkutuslintuna tapaamisen sopimisessa. Nykyinen mies on ollut puhelun aikana läsnä. Epäillyt ovat sopineet, että uhrille on annettava jonkinlainen opetus, Lyytinen taustoittaa.