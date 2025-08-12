Sysmässä marjaan lähtenyt mies katosi – kuva julki

1208, kadonnut, mies, Sysmä
MTV
Julkaistu 6 minuuttia sitten

MTV UUTISET

Sysmässä tänään mökiltä marjastamaan lähtenyt mies on kadonnut, Hämeen poliisi kertoo.

Poliisi julkaisi noin 70-vuotiaasta kadonneesta miehestä kuvan. Poliisin mukaan viimeisin havainto miehestä oli noin aamuyhdeksältä. Tuntia myöhemmin viranomaiset saivat ilmoituksen hänen katoamisestaan.

Mies oli kertonut lähtevänsä marjastamaan mökiltään. Noin 175-senttisellä miehellä on vaaleat lyhyet hiukset, ja hänellä oli päällään turkoosin raidallinen t-paita, siniset farkut ja Crocs-merkkiset jalkineet. Lisäksi hänellä on ollut mukanaan sininen ämpäri ja marjanpoimuri, poliisi kertoo,.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.

Lisää aiheesta:

Padasjoella kadonneen marjastajan auto löytyi – poliisi toivoo lisää havaintojaPunaisella mönkijällä matkaan lähtenyt Jouko, 75, kateissa Pielavedellä – havainnot hätänumeroon 112Poliisi pyytää havaintoja Oulussa kadonneesta naisesta85-vuotias mies katosi yöllä Seinäjoen Ylistarossa – löytyi pelto-ojasta alilämpöisenäTaivalkoskella kadoksissa ollut mies löytyi hyvässä kunnossa72-vuotias mies katosi kotoaan Järvenpäässä – etsinnät jatkuneet yön yli, havainnot hätänumeroon
KadonneetSysmäPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kadonneet