Sysmässä marjaan lähtenyt mies katosi – kuva julki

Sysmässä tänään mökiltä marjastamaan lähtenyt mies on kadonnut, Hämeen poliisi kertoo.

Poliisi julkaisi noin 70-vuotiaasta kadonneesta miehestä kuvan. Poliisin mukaan viimeisin havainto miehestä oli noin aamuyhdeksältä. Tuntia myöhemmin viranomaiset saivat ilmoituksen hänen katoamisestaan.

Mies oli kertonut lähtevänsä marjastamaan mökiltään. Noin 175-senttisellä miehellä on vaaleat lyhyet hiukset, ja hänellä oli päällään turkoosin raidallinen t-paita, siniset farkut ja Crocs-merkkiset jalkineet. Lisäksi hänellä on ollut mukanaan sininen ämpäri ja marjanpoimuri, poliisi kertoo,.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.