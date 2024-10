Riina Mäkinen oli kadotessaan 19-vuotias ja huonoilla teillä – onnistuiko hän pääsemään metsästä?

Nopea muutos

Ystävyys Janin kanssa

Viimeksi nähty

10. toukokuuta he lähtivät ajamaan takaisin Helsinkiin. Matkalla he varastivat vielä toisenkin veneen. Jani kertoi myöhemmin, että he olivat käyttäneet koko viikonlopun huumeita, eivätkä olleet nukkuneet lainkaan. Kesken matkan Jani alkoi uskoa, että erään kaupan myyjät olivat huomanneet varastetun veneen ja siksi he päättivät hankkiutua siitä eroon.