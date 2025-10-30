Räsänen on puolustanut kirjoituksiaan seksuaalivähemmistöistä sanan- ja uskonnonvapaudella.
Korkeimmassa oikeudessa järjestetään tänään suullinen käsittely kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) vastaan nostetuista syytteistä. Räsästä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Käräjä- ja hovioikeus ovat aiemmin hylänneet syytteet.
Rikosepäilyssä on kyse Räsäsen kirjoituksista, jotka käsittelivät homoseksuaaleja.
Räsänen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän vetoaa sanan- ja uskonnonvapauteen ja on sanonut olevansa valmis puolustautumaan tarvittaessa aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti.
Räsänen kirjoitti "häiriöstä"
Syyttäjän valituslupahakemus koskee yhtä Räsäsen kirjoitusta sekä hänen sosiaalisen median palveluissa Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa julkaisemiaan lausumia.
Räsäsen kirjoitus "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi.
Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen" julkaistiin vuonna 2004 Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan internetsivuilla.
Kirjoituksessaan Räsänen sanoo homoseksuaalisuuden olevan "psykoseksuaalisen kehityksen häiriö".