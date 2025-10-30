Räsäsen kirjoitus "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi.

Räsänen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän vetoaa sanan- ja uskonnonvapauteen ja on sanonut olevansa valmis puolustautumaan tarvittaessa aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti.

Lisäksi Räsänen kirjoitti kesällä 2019 Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa, että "Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?".