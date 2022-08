Pääministerin marssi kohusta kohuun – Sanna Marin on pysynyt otsikoissa läpi kautensa

Pääministerin käytös on tehtävän vastuullisuuden vuoksi niin median kuin kansalaisten erityisen tarkkailun alla. 36-vuotias pääministeri on päätynyt otsikoihin kerta toisensa jälkeen, ja kerran jos toisenkin kohujen ytimessä on ollut ministerin juhlinta ja sen suhde vastuulliseen pääministerin tehtävään. Viimeisin kohu koskee sosiaalisessa mediassa leviävää videota, jossa Marin juhlii seurueessa poseeraten kameralle erinäisten julkisuuden henkilöiden kanssa.