Päätoimittajilta kylmää kyytiä sekä pääministerille että medialle juhlimisvideokohusta – "Tyhmä temppu häneltä"

– Aika monessa hyvin laadukkaassa suomalaistiedotusvälineessä on heitelty oikeastaan mihinkään perustamattomia huumeajatuksia. Tässä mentiin hiukan somen ehdoilla ja se minua kyllä suretti. Se, mikä erottaa luotettavan journalismin somesta ja valeuutisista, on se, että tiedot tarkistetaan, ne ovat luotettavista lähteistä, lähteet tunnetaan ja parhaimmissa tapauksissa myös kerrotaan.

– Puolustaisin mediaa ja Iltalehteä tässä, että he kuitenkin kaivoivat tällaisen asian esiin. Kyllä sillä on merkitystä, miten pääministeri käyttäytyy vapaa-ajalla.

"Tämä on nyt moraalikysymys"

Maria Pettersson painotti, että on yksi asia kritisoida ja tuoda asioita esille, mutta toinen asia taas on julkaista tietoja, joiden lähteistä ei ole varmuutta.

Kärjen mielestä taas pääministerin käyttäytymiseen on liittynyt harkitsemattomuutta.

– Hän liikkuu sellaisissa porukoissa, joista ei oikein tiedä mitä ne ovat. Hän on ollut naiivi, kun on poseerannut videoille.

Lopulta kaikessa on Petterssonin mukaan kyse moraalikysymyksistä.

– Ilmeisesti mikään työtehtävä ei ole jäänyt hoitamatta. Ihminen on selvästikin suoriutunut – joku voi olla sitä mieltä että hyvin, joku sitä mieltä että huonosti – selvästi ponnekkaasti kaikenlaisista koronoista ja Natosta. Tämä on nyt moraalikysymys: onko moraalisesti arveluttavaa, että pääministeri, nuorehko nainen, tanssii, laulaa, bilettää, on kännissä vai eikö se ole moraalisesti paheksuttavaa?