Pääministeri Marin julkaisi videon, jolla kehui uutta laukkuaan ja yrittäjiä – näin poliitikkojen somekäytös muuttuu ja vaikuttaa

Pääministeri Sanna Marinin Instagram-video, jossa hän kehui Pihka Collectionin reppua, nosti jälleen viime viikolla keskusteluun sen, mikä on poliitikolta sopivaa käytöstä sosiaalisessa mediassa. Keskustelu kiihtyi, kun Iltalehti uutisoi, että Pihka Collectionin omistaa Marinin opiskelukaverin sisko.

– Olemme tilanteessa, jossa poliitikoilta nähdään my day -tyyppisiä päivityksiä yhä enemmän jopa kampanja-ajan ulkopuolella. Se on tavallaan ihan luonnollista seurausta siitä, miten media muuttuu ja muovautuu – on luontevaa, että myös poliitikkojen julkisuuskuva muovautuu, Kannasto selittää.