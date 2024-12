Sanna Marin saapui punaiselle matolle avonaisessa asussa – vastaava nostatti aikoinaan valtavan kohun

Entinen pääministeri saapui elokuvan kutsuvierasensi-iltaan Helsingissä näyttävässä valkeassa bleiserissä, joka muistutti vuonna 2020 suuren kohun muistuttanutta asua.

Sanna Marin ei ole antanut haastattelua yhdellekään suomalaismedialle kahteen viikkoon. Silloin MTV sai ex-pääministeriltä erikoishaastattelun, joka oli hänen ensimmäisensä suomalaismedialle 1,5 vuoteen.

Nyt Marin saapui Kesäkirja-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan Helsingin Tennispalatsiin ja antoi MTV Uutisille kommentit Tove Janssonista.

Marin kertoi MTV Uutisille tulleensa tilaisuuteen tänään siksi, että häntä pyydettiin, ja koska hän on myös erittäin suuri Tove Jansson -fani.

– Kunnia olla täällä. Kiva tapa viettää perjantai-iltaa, hän sanoi.

Marin kertoi pitävänsä Muumi-kirjoista.

– Itselläni on kaikki kirjat kotona. Muutoinkin pidän Tove Janssonin teoksista paitsi kirjallisuuksista myös kuvataiteesta. Hän oli hieno taiteilija, josta me suomalaiset voimme olla ylpeitä.

Vuoden 2020 kohu muistetaan

Marin poseerasi kuvaajille saapuessaan valkoisessa pikkutakissa, jonka alla ei ollut paitaa. Moni muistaa vastaavan mustan asuvalinnan herättäneen jopa maailmanlaajuista huomiota Marinin pääministeriaikana hänen esiinnyttyään Trendi-lehden kansikuvassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

A-lehdet kertoi muun muassa CNN:n haastattelussa kansikuvan nostattaneen valtavan mylläkän vuoden 2020 syksyllä.

Tapaus nostatti keskustelun pääministerin asemalle sopivasta pukeutumisesta. Tuolloin kerrottiin, miten joidenkin mielestä pääministerin ei kuuluisi esiintyä näin paljastavasti julkisuudessa, mutta suuri osa ihmisistä antoi Marinille tukensa.

Sosiaalisessa mediassa levisivät kuvatunnisteet imwithsanna ja naisvihanäkyväksi, ja moni somekäyttäjä julkaisi kuvan poseeraten samantyylisessä asussa kuin Marin. Kuvaa hehkutettiin, mutta myös soraääniä esiintyi. Myös moni julkisuudesta tuttu henkilö otti kantaa aiheeseen.

Marin: Esimerkki naisvihasta

Myöhemmin lokakuussa vuonna 2021 Marin kommentoi kuvakohua Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa sanoin sitä esimerkiksi naisvihasta.

– Vieläkin tuolla somessa öyhötetään, että eihän sillä ole muuta tekemistä kuin vaan esiintyä Voguessa ja kaikki päivät se on vaan jossain naistenlehdissä, Marin totesi tuolloin.

– Ja siihenkin (Trendissä julkaistuun) kuvaan meni mitä tunti mun aikaani vuoden 2020 tammikuussa, ennen koronakriisiä. Yksi tunti niihin kuviin, niin on tässä vähän jotain muutakin tehty kuin otettu naistenlehtikuvia. Mutta se on niin helppoa, tämä on just sitä naisvihaa, Marin summasi.

Miten Marin kommentoi mennyttä vuottaan? Katso koko haastattelu yltä.

Juttua täydennetty 20.12.24 klo 20.27 lisätiedoilla vuoden 2020 kuvakohusta.