MTV Uutiset sai listan Kesärannan illanviettoon osallistuneista – Levy-yhtiöpomo: "Kutsu ja illan luonne eivät täysin kohdanneet"

Kaksi yötä iltamasta, tiistaina, opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti kulttuurialan leikkauksista, jotka olisivat suuruudeltaan yli 18 miljoonaa euroa. Iltaman ja leikkausilmoituksen ajoitus on suututtanut monia.

– Nyt julkisuudessa on ollut kuva siitä, että tapaamisessa pelkästään juotiin valkoviiniä ja laulettiin yhteislauluja.

Nyqvist kuitenkin koki illan aikana, että asioista on keskusteltava uudestaan ja virallisemmin, ja siksi hän esitti jo iltamassa toiveen pääministeri Marinille virallisesta tapaamisesta musiikkialan ja päättäjien välille.

Uusi tapaaminen on toteutumassa, mutta ajankohdasta tai sen kokoonpanosta ei ole vielä tietoa. Uudessa tapaamisessa markkinointijohtaja Nyqvist toivoo asioiden nytkähtävän puheen tasolta tekoihin. Hän myös haluaa, että tapaamiseen osallistuvat myös ne kulttuurialan toimijat, jotka eivät ole saaneet ääntänsä kuuluviin tähän mennessä.

– On erittäin valitettavaa, että lähes kaikki on jäänyt tähän mennessä puheen tasolle. Hallitus on osoittanut näennäisesti ymmärrystä ja ympatiaa alaa kohtaan, mutta konkreettiset toimet ovat jääneet vähemmälle.