Kommentti: Politiikan maailmantähdestä tuli kohusta toiseen päätyvä pääministeri – jäljellä on tukku hämmentäviä kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on johtanut Suomea poikkeuksellisena aikana – muun muassa koko koronapandemian ja keskellä Eurooppaa puoli vuotta sitten alkaneen sodan sekä siitä käynnistyneen Nato-hakemusprosessin ajan.

Suurimmat otsikot on kuitenkin kirjoitettu viime aikoina jostain aivan muusta: Marinin juhlimisesta. Tänä kesänä kohut ovat jollain tasolla eskaloituneet. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut?

Vihapuheen lähteenä tunnetulta Ylilauta-sivustolta sekä sometileiltä, joilta on aiemmin jaettu erilaisia salaliittoteorioita, lähti leviämään vakavia väitteitä huumeiden käytöstä kyseisessä juhlaporukassa.

Seuraava kohu nousi päivää myöhemmin, kun Ylilauta-sivustolta lähti leviämään video, jossa naimisissa oleva pääministeri on ravintolan tanssilattialla läheisiltä vaikuttavissa tunnelmissa laulaja Olavi Uusivirran kanssa.

Paljasta pintaa Kesärannassa

Seuraavalla viikolla otsikoihin nousi Sabina Särkän Tiktok-tilillään heinäkuun alkupuolella julkaisema kuva, jossa kaksi naista, eri lähteiden mukaan Särkkä ja somevaikuttaja Natalia Kallio, suutelee pääministerin virka-asunnossa kuvausseinän edessä Kesärannassa. Kuvassa naiset ovat paljastaneet rintansa, joiden edessä on pääministerin edessä videoneuvotteluissa nähty Finland-kyltti. Kuvassa oli myös teksti ”Kesärata 22”.

Tiktokissa julkaistiin samana päivänä myös kaksi videota, jotka on sittemmin poistettu. Oletetusti Kesärannan pihalla ja laiturilla kuvatuissa videoissa esiintyvät Alma, Natalia Kallio, Sabina Särkkä ja somevaikuttaja Arttu Mustonen.

Hämmentäviä kysymyksiä

Bilevideokohusta on herännyt kysymyksiä. Miksi pääministerin lähipiiristä ei ole puututtu asiaan? Kun pääministeri lähtee juhlimaan, kaiken järjen mukaan tieto siitä, missä ja kenen kanssa hän juhlii, on ainakin jollain lähipiiriin kuuluvalla.

Miksi? Siksi, jos jotain tapahtuu ja on reagoitava heti. Jos Zaporizhzhjan ydinvoimalassa tapahtuu onnettomuus. Jos Venäjä laajentaa sotatoimiaan. Jos tapahtuu Estonian uppoamisen, Thaimaan tsunamin tai Konginkankaan bussiturman kaltainen suuronnettomuus.

Viran puolesta lähipiiri on kymmenen hengen vahvuinen. Marinin kabinettiin kuuluu sihteeri, valtiosihteeri, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri sekä seitsemän avustajaa, joista tosin vain yksi avustaa pääministeriä viestintäasioissa.

Vaikka Sanna Marin on nuori, 36-vuotias ihminen, joka kaipaa iloa, valoa ja hauskuutta, eikö Suomea johtavan maan vaikutusvaltaisimman poliitikon ja tämän lähipiirin tulisi pitää informaatiovaikuttamisen aikakautena tarkasti huolta siitä, miten pääministeri esiintyy julkisuudessa, jonka osa sosiaalinen media tänä päivänä väistämättä on?

Vaikka pääministeri on kertonut haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota, kyseessä on kuitenkin Suomen pääministeri. Jossain vaiheessa ravistelussakin tulee raja vastaan.

On toki muistettava, että vapaa-ajan tilaisuuksissa avustajia ei välttämättä ole pääministerin mukana. Näissä tilanteissa mahdollinen ystävien ohjeistaminen kuvaamisen ja somettamisen suhteen on pääministerin itsensä vastuulla. Yksityishenkilöiden julkaisemiin postauksiin puuttuminen on vapaassa maassa mahdotonta ilman nykyistäkin suurempaa kohua.