Rikospaikan Pyörävarkaiden helvetti -dokumentissa nähdään ennennäkemätöntä haastattelumateriaalia, kun pyörävarkaat kertovat omilla kasvoillaan rankasta elämästään Oulussa.

Dokumentissa nähdään lukuisia pyöriä varastanut Keijo Sutinen, jonka mukaan pyörävarkaudet ja pikkurikollisuus kulkevat käsi kädessä päihdemaailmassa.

– Sitä rahaa on tehtävä jostakin. Kun ei ole mitään tuloja tai tukiverkostoa, niin Oulussa on huutavassa hukassa. Sieltä ei ole ulospääsyä, se on raaka totuus, sanoo Sutinen.

– Ei sitä pärjää Kelan tuilla ja tommoisilla. Eihän niillä rahoita sitä elämää.

Keijo Sutinen kertoo dokumentissa entisestä elämästään, johon kuului rahan hankkiminen pyörävarkauksien avulla.

Sutisen mukaan pyörävarkauksiin päätyy helposti silloin, kun ei ole mitään menetettävää ja joutuu rahattomana ja asunnottomana nukkumaan rappukäytävissä tai pyörävarastoissa.

– Ei niitä kukaan halua viedä. Mutta mikä on helpompaa kuin kopata joku 500 euron pyörä ja myydä se toisella puolella Oulua, Sutinen sanoo.

Pyörävarkaiden kärkinimiä

Oulussa toimii vapaaehtoisryhmä Bike's Patrullen, joka nappaa varastettuja pyöriä takaisin omistajilleen. Ryhmän perustajalle Ilkka Pulkkiselle Sutinen on tuttu kaveri.

– Keijo kuului TOP5:een Oulussa. Kyllä niitä pyöriä lähti tosi, tosi paljon, kertoo Pulkkinen.

Pulkkinen on auttanut Sutista pääsemään elämässään eteenpäin.

Dokumentissa toimittaja Jere Silfsten tiedustelee, paljonko yhdestä pyörästä sai rahaa.

– Eihän sillä ole väliä, paljonko siitä saa, siitä saa aina tarvittavat.

Tärkeää oli päästä pyörästä nopeasti eroon.

Sutinen on ollut vankilassa yli kymmenen kertaa, mutta pelkästään pyörävarkauksista hän ei sinne ole joutunut. Tuomioiden taustalla on myös velanperintää ja väkivaltaa.

Oulussa aloitti vuonna 2022 Vapaaehtoisryhmä Bike's Patrullen, joka etsii varastettuja pyöriä. Ryhmä on vaikeuttanut huomattavasti pyörävarkaiden toimintaa. Sen huomasi pian myös Keijo Sutinen.

– Ennen kun Ilkka rupesi tuota hommaa touhuamaan, niin ei noita pyörävarkauksia tutkinut kukaan tai pieniä omaisuusrikoksia. Ei poliisilla ole resursseja niihin.

Käden infektio koitui onneksi

Sutisen elämässä alkoi noin vuosi sitten iso käänne, kun hänen vasen kätensä tulehtui pahasti.

– Aluksi hauiksiin tuli ruusuja.

Sitten käteen tuli ihobakteeri streptokokki, joka leveni kädessä rajusti viime joulukuussa, joten siihen tehtiin ihosiirto.

– Sairaalasta jouduin menemään takaisin entiseen kämppään, jossa oli sisäilmaongelmia ja hometta.

Sutinen näyttää kuvia siivottomassa kunnossa olevasta asunnosta, joka on täynnä erilaista tavaraa ja roskaa.

– Hiiriäkin siellä oli.

Johtuiko sitten kodin epähygieenisistä olosuhteista vai joistain muusta, Sutisen käsi alkoi joka tapauksessa hylkiä siirrettyä ihoa, ja mies joutui takaisin sairaalaan.

Sairaalassa Sutinen sai kuulla, ettei hänen tarvinnut palata enää kotiinsa, vaan hän pääsisi asumaan yksin tuettuun asuntoon.

– Sitä kautta sain sitten apua. Kyllä minä koen, että tämä käsi koitui minun onnekseni.

Nyt mies elää päihteetöntä elämää ja polkupyörävarkaudetkin ovat historiaa.

– Ilkan tuen avulla olen sieltä päässyt pois.