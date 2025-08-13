Kehonrakentaja Hayley McNeff, 37, on kuollut odottamattomasti

Yhdysvaltalainen mestarikehonrakentaja Hayley McNeff on kuollut 37-vuotiaana.

Hayley McNeff kuoli odottamattomasti mutta rauhallisesti viime perjantaina, kerrotaan muistokirjoituksessa Legacy.com-sivustolla.

Massachusettsin Concordissa syntynyt ja varttunut McNeffiä oli ollut muistokirjoituksen mukaan koko elämänsä urheilija. Hänen kerrottiin olleen lahjakas ratsastaja ja taitava sekä uimahyppääjänä että suksilla.

– Aikuisena hän löysi intohimon kehonrakennukseen ja voitti uransa aikana Yhdysvaltain kehonrakennusmestaruuden, muistokirjoituksessa nostetaan esiin.

Myös muun muassa East Coast Classic -kilpailun voittanut McNeff tunnettiin muistokirjoituksen mukaan nopeaälyisenä ja huumorintajuisena henkilönä.

– Hänellä oli lahja saada ympärillään olevat nauramaan ja kokemaan olonsa tervetulleeksi. Hänen energiansa ja päättäväisyytensä olivat kantavia voimia hänen elämässään, ja hän saavutti aina sen, mihin ryhtyi.

– Hän vaali ystävyyssuhteitaan ja ylläpiti vahvoja, kestäviä yhteyksiä läheisiinsä. Häntä jäävät syvästi kaipaamaan hänen vanhempansa, sisaruksensa, laaja perhepiirinsä ja ystävänsä.