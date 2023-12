Kardiologi nimeää yhden roskaruoan, jota ei suostu syömään

Ei sipsejä!

Etenkin erästä suolaista herkkua hän välttelee, nimittäin sipsejä. Niissä on paljon lisäaineita ja vain vähän kuitua ja muita hyödyllisiä ravintoaineita.

Klodas muistuttaa, että pienissäkin sipsipusseissa on runsaasti suolaa ja sellaisten napostelu voi päivittäin voi ajan myötä kerryttää kiloja.

Klodasin mukaan huonolaatuisten elintarvikkeiden syömisen on havaittu vaikuttavan kielteisesti verisuonten toimintaan jo tuntien sisällä niiden nauttimisesta.

Hummusta ja vihanneksia

Yksi vaihtoehto on dipata vihanneksia hummukseen. Klodasin lautaselle päätyy hummusta tällöin noin 110 grammaa.

Pähkinät sellaisenaan

Toinen vaihtoehto on napata välipalaksi kourallinen pähkinöitä. Klodas kehottaa välttämään suolattuja pähkinöitä, sillä suolaamattomista saat ravitsemukselliset hyödyt ilman natriumkuormitusta.

Sydänliitto kertoo sivuillaan, että sopiva päiväannos pähkinöitä on 30 grammaa. Se vastaa käytännössä pientä kourallista, josta enintään puolet saa olla siemeniä.

Hedelmät

– Emme useinkaan tartu sipsipussiin nälän vuoksi, vaan siksi, että meillä on tylsää, tarvitsemme piristystä tai yksinkertaisesti meidän vain tekee niitä mieli. Ne eivät kuitenkaan ole hyviä syitä kuluttaa jotain, joka sabotoi yrityksiäsi parantaa sydämesi terveyttä, Klodas kirjoittaa.

Etsi sen sijaan vaihtoehtoja, joissa on täysjyväkuitua, omega-3-rasvahappoja, antioksidantteja ja kasvisteroleita, jotka auttavat alentamaan kolesterolia.

Klodaksen mieleen on jäänyt eräs lausahdus:

– Jos sinulla on nälkä, syö omena. Jos et halua sitä, et ole nälkäinen.