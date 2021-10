Ajattelitko laittaa elämäsi kuntoon syksyn kunniaksi? Pysyvä elämänmuutos voi viedä jopa vuoden: "On epärealistista ajatella, että..."

Ensi vuonna se tapahtuu. Ensi vuonna teen muutoksen. Niin moni lupasi omituisen koronapandemiavuoden 2020 lopuksi.

Uudenvuodenlupauksista on nyt kulunut kymmenisen kuukautta. Jos päätös on pitänyt, elämänmuutos voi todella olla jo onnistunut. Aito elämän muuttaminen nimittäin vaatii aikaa – se voi viedä jopa vuoden.

– Tokihan se aikaa vie. Jokin yksittäinen muutos voi varmaan nopeastikin muuttua pysyväksi, uudeksi normaaliksi. Jos on paljon työtä tehtävänä, niin itsekin ohjeistan, että kolmesta kuukaudesta aina vuoteen asti on kyllä syytä varautua tekemään työtä, kuvailee ravitsemusasiantuntija Olli Ilander puhelimessa.

Miksi elämänmuutosajattelu ei johda pysyviin tuloksiin?

Elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustiedettä opiskellut Olli on kirjoittanut myös tietokirjoja ravitsemuksesta. Hän muistuttaa, että elämänmuutoksessa on aina kyse kokonaisuudesta – siitä, miten eri osa-alueet saisi pelaamaan yhteen.

Nämä neuvot on toki kuultu ennenkin. Elämänmuutoksen niksit ovat otsikoissa vuodesta toiseen, koska yleisyydestään huolimatta elämänmuutosajattelu tuntuu harvoin johtavan pysyviin tuloksiin.

Olli kuitenkin uskoo, ettei muutoksen välttämättä tarvitse viedä kauaa. Pieniä muutoksia voisi saada vakiinnutettua nopeamminkin. Töitä se tosin vaatii.

– Jos opettelisi vaikka syömään aamiaista, niin ensiaskeleet voisivat olla hyvinkin yksinkertaisia: totuttautuu asettamaan herätyskellon hieman normaalia aikaisemmaksi, tai totuttelee ensin edes juomaan jotakin ennen töihin lähtöä. Se on se ensiaskel, mistä toiminta kehittyy kohti toiveita.

Pieni muutos vaatii kuukausia

Kolme kuukautta. Niin kauan voisi Ollin mukaan viedä aamiaistapojen opettelu nollapisteestä siihen, että aamiaisesta tulee ateria, jonka ihminen haluaa syödä johdonmukaisesti päivittäin.

– Aamiainen voisi kolmen kuukauden aikana muuttua uudeksi normaaliksi. Tapanani on ajatella, että työstetään yhtä asiaa kerralla, eli niin sanotusti kiihdytetään hitaasti.

Kokonaisen elämänmuutoksen vaatima aika on luonnollisesti paljon pidempi. Siksi moni intoutuu muuttamaan kaiken kerralla. Kaikki heti nyt -ajattelu saa ihmisen kiirehtimään ja uskomaan omiin muutoskykyihinsä liiaksikin. Oikeasti vuosien tai vuosikymmenten rutiineja ei murreta hetkessä.

– Jos yrittää runnoa useampia muutoksia kerralla, toki se tuntuu siltä, että homma etenee nopeammin. Mutta samalla vaarantuu se tärkein, eli pysyvyys. Mieluummin kannattaa askel ja muutos kerrallaan yrittää vakiinnuttaa toimintaa ja sitten vasta siirtyä seuraavaan muutokseen. Näin mielestäni parhaiten saavutetaan pysyvyys: tehdään mieluummin hitaasti kuin täysremontti kerralla, Olli kuvailee.

Elämänmuutoksen vaarantaa mahdottomuus

Perusasiat kuntoon elämänmuutoksessa Tärkeintä on suhtautua syömiseen tasapainoisesti ja tehdä valintoja, joista jaksaa pitää kiinni alkuinnostuksen laannuttua. Liian haastavat dieetit päättyvät yleensä nopeasti ja huonoin tuloksin. Treenaamaan ei kannata lähteä nälkäisenä: proteiinin saanti on tärkeää lihaksille, hiilihydraatit taas auttavat palautumaan ja valmistavat seuraaviin harjoituksiin. Vaikka voisi ajatella, että lenkki tyhjällä vatsalla polttaa tehokkaammin rasvaa, ruoasta nipistäminen kostautuu lopulta. Syö siis tasapainoinen ateria 4–6 tuntia ennen liikuntaa. Liikuntasuorituksen aikana hikoiltu neste pitää korvata puolitoistakertaisesti. Tunnin mittaisissa liikuntasuorituksissa riittää yleensä se, että juo ennen ja jälkeen treenin. Pidemmissä treeneissä juodaan myös suorituksen aikana. Älä kuitenkaan liioittele veden juomista, vaan juo vettä luontaisesti arjessa useita kertoja päivässä. Lähde: Terveystalo

Niin sanottu täysremontti muotoutuu harvoin pysyväksi. Kaava on tuttu: kahden kuukauden ajan menee upeasti, sitten treeni jää väliin kerran, kahdesti. Olen ansainnut tauon, onhan tässä jo kuukausia treenattu, ihminen ajattelee, eikä lopulta enää palaa salille.

Elämänmuutoksen pysyvyyden vaarantaa muutosten mahdottomuus. Kun itseään on pitänyt kitudieetillä viikkoja, motivaatio laskee helposti pohjalukemiin.

– Jos yrittää muuttaa kaikkea kerralla, arjesta tulee hankalaa ja epärealistista toteuttaa. Parhaina päivinä se ehkä onnistuu, mutta heti, kun on vähänkään enemmän hässäkkää, vaikeutta keskittyä ja olla muutoksessa läsnä, se epäonnistuu, Olli kuvailee.

– Kun tulee useampia päiviä, joina homma ei toimikaan, usko onnistumiseen murenee ja motivaatio alkaa heiketä. Sitten ihminen onkin jo heittämässä pyyhettä kehään: tässä tämä oli, seuraavana uutena vuonna sitten uudestaan!

Motivaatiota ihmisellä yleensä on, jos hän aidosti haluaa muutosta. Motivaatiokaan ei kuitenkaan kaikkea kestä – yleensä se kaatuu liian vaativaan ja nopeaan aikatauluun.

– Kerralla yritetään hamuta liikaa. Se kerta kaikkiaan on yleensä kestämätöntä, Olli sanoo.

Jos pienikin muutos vie kuukausia, onko mistään mitään hyötyä? "Yksittäinenkin muutos, kun se jää pysyväksi..."

Rivakkaan suoritustahtiin tottunut nykyihminen on jo tehnyt laskutoimituksen mielessään: jos yksi muutos kestää kolmisen kuukautta, kokonaismuutoshan vie ikuisuuden! Yhteen vuoteen mahtuisi tällä ajattelulla vain neljä muutosta. Jos yksi pieni asia vie näin kauan, onko mistään mitään hyötyä?

Toki on, Olli lohduttaa. Pienikin muutos kannattaa.

– Yksittäinenkin muutos, kun se jää pysyväksi, on hyödyllinen ja tuo pitkällä aikajänteellä myönteisiä tuloksia. Yksittäinenkin muutos pysyvänä on kotiin päin ja hyödyllinen. Koko elämähän muodostuu osasista. Kun osasia saa yksi toisensa jälkeen loksahtamaan kohdalleen, siitä elämäkin muodostuu.

Muutoksen voisikin yrittää palastella pienempiin osiin. Ne nimittäin ruokkivat toisiaan ja helpottavat lisämuutosten tekemistä. Syntyy lumipalloefekti: syöminen vaikuttaa uneen, uni jaksamiseen ja se puolestaan liikuntamotivaatioon.

– Terveyskäyttäytyminen alkaa kasaantua: aamiaisen syöminen tuo myönteisiä vaikutuksia päivän muihin aterioihin. On helpompaa, kun saa päivälle hyvän alun, lounaan syöminen muuttuu helpommaksi ja se taas heijastuu iltasyömiseen. Vaikka työmaa tuntuisi kauhean suurelta, lopulta kokonaisvaltainen muutos kuitenkin on helpompi kuin mitä on kuvitellut. Myönteiset muutokset tukevat toisiaan.

Älä tee pakolla ja hampaat irvessä: "On epärealistista ajatella, että..."

Kun muutoksen vain saa alkuun, iso kokonaiskuva kaunistuukin lopulta melko helposti. Pelkkään tahdonvoimaan ei silti voi luottaa; sen sijaan kannattaa tehdä muutoksia, joita oikeasti haluaa tehdä.

– Tahdonvoimaa ei pitäisi tarvita ihan valtavasti, kun tekee asioita, jotka tuntuvat itsestä hyvältä. On epärealistista ajatella, että eläisi tavalla, jossa jatkuvasti joutuu väkisin, pakon edessä ja vastentahtoisesti tekemään asioita. Optimi on se, että tekee mieli ja on halu tehdä. Siksi pitäisi löytää toimenpiteet ja toteutus, jotka tuntuvat arjessa mielekkäiltä ja houkuttelevilta, innostavilta.

Yksinkertaistettuna: elääkseen terveellisesti ei ole pakko syödä puuroa tai käydä kuntosalilla. Muitakin tapoja on. Tärkeää olisi esimerkiksi saada syödä ruokaa, josta pitää.

– Kannattaa myös liikkua tavalla, joka tuntuu itselle sopivalta. Tämän löytäminen ja hahmottaminen on tosi tärkeää. Jos joku ulkopuolinen lähtee neuvomaan ihmistä tutustumatta sen tarkemmin hänen mieltymyksiinsä, toivomuksiinsa ja ajatuksiinsa, useimmiten siitä tulee suorittamista, joka ei tunnu hyvältä. Ja sitten se jää.

Kuukauden pikadieetti ei siis tuo pysyviä tuloksia. Sen avulla voisi korkeintaan löytää ruokia tai treenitapoja, jotka tuntuvat itsestä hyviltä.

– Kuukauden haasteessa hyöty voisi olla se, että kokeilemalla jotakin kuuria tai kokonaisvaltaista, mutta lyhyttä muutosta, voi löytää juttuja, jotka tuntuvat hyviltä. Tuskin lyhyestä haasteesta tulee pysyvää sellaisenaan. Mieluummin ehkä kannustaisin siihen, että lähtee alusta asti tekemään yksittäisiä muutoksia, jotka tuntuvat hyviltä, ja rakentaa kokonaisvaltaisempaa muutosta sitä kautta.

Kun muutos on pysyvä, tahdonvoimaakaan ei tarvita

Alussa elämänmuutos tuntuu työltä. myöhemmin se tuntuu vain elämältä: kun muutoksesta on tullut osa arkea, sitä ei enää tarvitse stressata tai erikseen suunnitella. Tahdonvoimaakaan ei tarvita.

– Kaikki alkaa tapahtua luontaisesti. Esimerkiksi hampaiden harjaustahan ei ihmisen suuremmin tarvitse miettiä: se kuuluu iltarutiiniin ja se on pysyvää, automaattista toimintaa, Olli kuvaa.

– Aamiaisen syöminen voi muodostua samanlaiseksi: se on kiinteä, pysyvä osa aamun rutiinia. Näkisin niin, että asiat toteutuvat huonoinakin päivinä, kun niistä tulee rutiinia. Ne eivät järky siitäkään, että on huono päivä.

Huonotkin päivät kuuluvat elämään: "Ei sen kummemmin tarvitse murehtia"

Joka päivä ei toki voi onnistua. Aktiivisimmillakin liikkujilla on huonoja päiviä, jolloin mikään treeni ei huvita. Ne kuuluvat elämään.

– Jos on tällainen niin sanotusti erilainen päivä, niin voi mielestäni ihan rennosti ajatella, että tämä nyt on tallainen päivä, ja huomenna on päivä uusi. Ei sitä sen kummemmin tarvitse murehtia.

Jos huonoja päiviä on jatkuvasti, pitäisi reagoida ja havahtua. Jatkuvat huonoiksi koetut päivät kertovat, että rutiini on murenemassa.

– Pitäisi havahtua siihen, että siitä, että taas luistan lounaasta enkä muista ottaa välipalaa töihin, tästä onkin tulossa uusi normaali. Huonompi syöminen ja huonommat päivät kuuluvat normaaliin elämään. Joustamattomuus ja tiukka asenne, jossa pitää väkisin toteuttaa kaikkea koko ajan, tuo mielestäni vain turhaa stressiä. Ihan hyvin voi ottaa iisimmin.

"Ei elämässä ole pelkästään kyse muutoksesta, vaan myös..."

Kun elämänmuutos on onnistunut, ihminen haluaakin palata arkisiin, terveellisiin tapoihinsa. Hän kaipaa niitä ja tietää, että niistä tulee hyvä olo. Ennen rutiinien muodostumista tarvitaan halua muutokseen.

– Alkuvaiheessahan ihmisellä ei ole vielä sitä varmuutta, että hän löytää takaisin niin sanotulle oikealle tielle. Silloin pitää vain käyttää tahdonvoimaa ja ajatella, että huonon päivän jälkeen minä haluan palata sille uudelle polulle ja lähteä jatkamaan.

Jos et keksi, mistä elämänmuutoksen edes aloittaisit, Ollilla on varma vinkki: lähde liikkeelle jo olemassa olevasta, ja etene askel kerrallaan.

– Elämässä jokaisella on varmasti jo toimivia käytäntöjä, joiden päälle voi rakentaa ja joita voi vahvistaa. Kehitä sitä toimintaa, joka on jo vakiintunut, sekin on tärkeää. Ei elämässä ole pelkästään kyse muutoksesta, vaan myös jo toimivien asioiden kehittämisestä.

