Entinen NHL-jätti Zdeno Chara, 48, on yhä rautaa! Huipputulos Ironman-kisassa

Zdeno Chara, 48, juoksi puolimatkan triathlonin alle viiteen tuntiin.©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved
Julkaistu 18.08.2025 17:58
Riku Hellanto

NHL-legenda Zdeno Chara on kunnostautunut uransa jälkeen maratoneilla triathlonkilpailuissa.

Chara, 48, osallistui viime viikonloppuna Ironman-kisaan Tshekin Hradec Kralovessa. Kisaan sisältyi 1,9 kilometrin uinti-, 90 kilometrin pyöräily- ja 21,1 kilometrin juoksuosuus.

205-senttinen Chara on yhä rautaisessa kunnossa, sillä entinen puolustajajätti paineli kilpailun upeasti alle viiteen tuntiin, tarkemmin aikaan 4:56:47. Huipputriathlonistien aikoihin Charalla on kuitenkin vielä matkaa. Kisan voittoon urakoi Italian Michele Bortolamedi ajalla 3:37:19.

Chara lopetti uransa kauden 2021-22 päätteeksi. Hän pelasi NHL-uransa aikana huimat 1 680 runkosarjaottelua ja 200 pudotuspeliottelua. Hän voitti urallaan yhden Stanley Cupin mestaruuden Boston Bruinsin paidassa.

Chara valittiin tämän vuoden kesäkuussa jääkiekon kunniagalleriaan.

