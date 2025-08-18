Entinen NHL-jätti Zdeno Chara, 48, on yhä rautaa! Huipputulos Ironman-kisassa

NHL-legenda Zdeno Chara on kunnostautunut uransa jälkeen maratoneilla triathlonkilpailuissa.

Chara, 48, osallistui viime viikonloppuna Ironman-kisaan Tshekin Hradec Kralovessa. Kisaan sisältyi 1,9 kilometrin uinti-, 90 kilometrin pyöräily- ja 21,1 kilometrin juoksuosuus.

205-senttinen Chara on yhä rautaisessa kunnossa, sillä entinen puolustajajätti paineli kilpailun upeasti alle viiteen tuntiin, tarkemmin aikaan 4:56:47. Huipputriathlonistien aikoihin Charalla on kuitenkin vielä matkaa. Kisan voittoon urakoi Italian Michele Bortolamedi ajalla 3:37:19.

Chara lopetti uransa kauden 2021-22 päätteeksi. Hän pelasi NHL-uransa aikana huimat 1 680 runkosarjaottelua ja 200 pudotuspeliottelua. Hän voitti urallaan yhden Stanley Cupin mestaruuden Boston Bruinsin paidassa.

Chara valittiin tämän vuoden kesäkuussa jääkiekon kunniagalleriaan.