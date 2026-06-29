Hovioikeus katsoi, että tuvassa oli masturboitu julkeasti.

Hovioikeus ei muuttanut tuomiota tapauksessa, jossa panssarijääkäri tuomittiin masturboinnista tuvassa omassa sängyssään muiden läsnäolleessa.

Tapaus sattui Parolan Panssariprikaatissa Hattulassa toukokuussa 2025. Todistajat olivat nähneet, miten yläpedissä ollut varusmies oli kuulokkeet päässään pidellyt toisessa kädessään puhelintaan ja liikuttanut toista kättään edestakaisin peiton alla. Tupa oli tuolloin valaistu ja muut tuvassa olleet hereillä.

Epäilyttävää peiton heilumista todistanut naispuolinen varusmies pyysi tapahtuneen jälkeen tuvan vaihtamista.

Käräjäoikeus oli katsonut, että varusmies oli ”vähintäänkin masturbointia muistuttavalla tavalla punkallaan toiminut” ja tuomitsi miehen sakkoihin sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä.

Yksi tuomari olisi hylännyt

Mies valitti hovioikeuteen ja vaati syytteensä hylkäämistä. Hänen mukaansa hän ei ollut tyydyttänyt itseään peiton alla.

Myös syyttäjä oli tarkistanut syytettä todeten, että mies oli ainakin liikehtinyt masturbointia muistuttavalla tavalla käden ollessa peiton alla haaravälin kohdalla samalla, kun muut tupalaiset olivat läsnä.

Hovioikeus tuli kuitenkin tulokseen, että mies oli kuin olikin tyydyttänyt itseään punkassa syytteessä kerrotulla tavalla. Se katsoi, että varusmies oli aiheuttanut pahennusta ja hänen toimintansa täytti sotilaan sopimattoman käyttäytymisen tunnusmerkistön. Hänet tuomittiin 20 päiväsakon rangaistukseen.