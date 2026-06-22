Nuutti Mansukoski teki jalkakyykyssä 402,5 kilolla Suomen ennätyksen klassisen voimanoston MM-kisoissa.

402,5 kiloa on yli 4,5 kertaa keskiverron suomalaismiehen paino. Niin valtavasti Nuutti Mansukoskella oli rautaa niskassaan, kun hän teki onnistuneen jalkakyykkysuorituksen klassisen voimanoston MM-kisoissa Liettuan Druskininkaissa kovan suomalaiskannustuksen siivittämänä.

167,7-kiloiseksi punnittu Mansukoski kilpailee yli 120-kiloisten superraskaassa sarjassa. Hänen tuore jalkakyykkytuloksensa on nykysäännöillä Suomen ennätys dopingtestatussa klassisessa voimanostossa.

Suomen voimanostoliitto hehkutti, että Mansukoski, 25, olisi puhkaissut kyykyssä historian ensimmäisenä suomalaisena 400 kilon rajapyykin.

Suomalaisen kehonrakennuksen ja fitness-urheilun uranuurtaja Kari-Pekka "KP" Ourama kuitenkin huomautti Taito Haaran kyykänneen vuonna 1979 jo 405 kiloa pelkillä "sideharsopolvisiteillä ja trikoilla, joissa ei ollut yhtään tukea".

– En vie mitään pois Nuutilta, koska hänellä potentiaalia kyykätä tulevaisuudessa 450 kiloa. Upea suoritus, Nuutti! Ourama kirjoitti Instagramissa.

Haara on todella kunniakkaissa historiankirjoissa ensimmäinen suomalainen, joka on jalkakyykyssä 400 kilon maagisen rajapyykin puhkaissut.

Kymmenes

Mansukoski oli aiemmin yltänyt kilpailuissa parhaimmillaan 390 kilon kyykkyyn.