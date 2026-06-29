Salkkareissa kaksikko päätyy baaritappeluun kesken mukavan illan.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tulee päätökseensä tällä viikolla. Tiistaina 30. kesäkuuta MTV3-kanavalla nähtävässä jaksossa Iisa ja Jutta nauttivat täysin siemauksin illastaan.
Illan tiimellyksessä humalaiset miehet tulevat iskemään heitä.
Iisa nauttii Salkkareista illasta Jutan kanssa.
Yksi miehistä tarttuu Iisaa luvatta takamuksesta, mikä saa molemmat naiset hätkähtämään.
– Hyvä perse, mies sopertaa.
– Jumalauta näpit irti, Jutta ärähtää ja mottaa Iisaa ahdistellutta miestä kasvoihin.
Naiset päätyvät baaritappeluun, joka eskaloituu nopeasti.
Katso videolta, kuinka naisten baaritappelu etenee!