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Läkähdytkö kotona? Viilennä asunto Mikon vinkillä: "Toimi erinomaisesti"

– Oleellista on myöskin lämmön talteenoton ohituksen lisäksi huomioida, ettei ilmanvaihtolaitteen sähköinen jälkilämmitysvastus ole päällä tai sen lämpötilan asetusarvo liian korkealla.

– Lisäksi makuuhuoneen väliovi pidetään kiinni, mutta ovessa pitää olla reilu ovirako tai erillinen siirtoilmareitti ilman siirtymistä varten.

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Fitnessurheilija Fiorella, 19, kuoli – vieressä henkensä menettivät äiti ja sisko, myös poikaystävä sai surmansa

Sairaudet ja taudit

18:56 Sairaudet ja taudit

Kikan avulla ei tarvitse pitää ikkunoita auki, jolloin välttyy niin melulta kuin hyttysiltäkin. Kulmala huomauttaa, että venttiilit pitää asentaa kuuman päivän ajaksi takaisin ja koneen teho asettaa pienemmälle, jotta ei lämmitetä taas päivällä.