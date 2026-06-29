LVI-alan asiantuntija vinkkaa kätevän kikan asunnon viilentämiseen.
Hellekelillä myös oma asunto voi muuttua tukalan kuumaksi. Olemme vinkanneet eräitä keinoja asunnon viilentämiseksi, mutta LVI-teknikko Mikko Kulmala suosittelee myös erästä tehokasta kehittämäänsä kikkaa.
– Toimi erinomaisesti, Kulmala Keski-Uudenmaan LVI-valvonnasta kertoo.
Kulmala huomauttaa, että seuraava kikka toimii asunnoissa, joissa on nykyaikainen asuntokohtainen ilmanvaihto:
– Otetaan yöksi makuuhuoneen tuloilmaventtiili sekä jostain tilasta poistoilmaventtiili kokonaan pois. Ilmanvaihtolaite asetetaan täydelle teholle. Näin ilmamäärä moninkertaistuu verrattuna normaaliin ilmamäärään venttiili paikoillaan.
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Ikkunat voivat olla kiinni
Kulmala muistuttaa, että ilmanvaihtolaitteen lämmön talteenoton tulee olla ohitettu.
– Lisäksi makuuhuoneen väliovi pidetään kiinni, mutta ovessa pitää olla reilu ovirako tai erillinen siirtoilmareitti ilman siirtymistä varten.
– Oleellista on myöskin lämmön talteenoton ohituksen lisäksi huomioida, ettei ilmanvaihtolaitteen sähköinen jälkilämmitysvastus ole päällä tai sen lämpötilan asetusarvo liian korkealla.