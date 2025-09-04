Tiesitkö? Vuorokauden ajalla on merkitystä kenkäostoksilla

Uusia kenkiä ostaessa kannattaa kaupoille suunnata vasta iltapäivällä.

Suomalaiset ostavat kenkiä suhteellisen harvoin, sillä yli puolet hankkii uusia kenkiä vain kerran tai pari vuodessa.

Tämä käy ilmi Sokoksen suomalaisten kenkien hankintaa, käyttöä ja niiden hoitoa kartoittavasta kyselytutkimuksesta. Kysely toteutettiin S-ryhmän kannassa kesäkuussa 2025. Vastaajien kokonaismäärä oli 1 170.

Vastaajista neljäsosa hankki uudet kengät jopa harvemmin kuin kerran vuodessa.

Jotta välttyisi hukkaostoksilta, on jalkinekaupoilla välttämätöntä etsiä pelkän ulkonäön sijaan omaan jalkaan aidosti istuvat kengät. Tiesitkö, että vuorokauden ajalla on kenkäostoksilla merkitystä?

Sovita uusia kenkiä iltapäivisin tai iltaisin

Kenkiä ei kannata ostaa aamuisin.

– Sovita uutta kenkää mieluummin iltapäivästä tai illemmalla, kun olet ollut koko päivän liikenteessä. Silloin jalat ovat jo turvonneet sen verran kuin ne normaalisti päivän aikana turpoavat, vinkkaa Sokoksen naisten kenkien hankintapäällikkö Sanna Söderlund.

Herkästi voi käydä niin, että aamulla sovitetut kengät ovatkin käytössä liian pienet.

– Mieluummin kannattaa ottaa kokoa isompi kuin pienempi koko, Sokoksen naisten muodin ryhmäpäällikkö Mari Viri puolestaan sanoo.

Kenkiä kannattaa sovittaa vasta iltapäivästä.Shutterstock

Isomman koon kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, että kenkä sopii myös kannasta. Liian iso koko voi alkaa lonksumaan jalassa ja koitua syyksi, miksi uudet ja kalliit kengät jäävätkin kodin kenkähyllylle keräämään pölyä. Onneksi esimerkiksi pohjallisella voi pelastaa tilanteen, jos kenkä on hivenen liian iso.

– Kannattaa kävellä kengillä ennen ostamista. Älä vain kokeile ja katso peilistä, miltä kenkä näyttää, Viri muistuttaa.

– Sovita myös molempiin jalkoihin, koska jalat ovat eri kokoisia. Osta aina isomman jalan perusteella kengät, Söderlund neuvoo.

Hiertymiä uusista kengistä

Kiinnitä kenkäkaupassa huomiota myös jalkineen materiaaliin. Karkeamateriaalinen kenkä voi hiertää jalat rakoille.

Yleisimpiä jalkineiden aiheuttamia ongelmia ovat rakot ja hiertymät, joista raportoi 78 prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Varsinkin nahkakengät olisi hyvä ajaa sisään. Käytä kenkiä sukkien kanssa kotona, ennen kuin lähdet pitkälle kaupunkikierrokselle, Söderlund neuvoo.

Kenkiä on hyvä sovittaa molempiin jalkoihin ja ostaa isommalle jalalle sopivampi koko.MTV Uutiset

Muita yleisimpiä kenkien aiheuttamia haittoja ovat lähes kolmanneksella kovettumat, känsät sekä reilu kymmenesosalla vaivaisenluu tai vasaravarpaat.

– Kun kävelet vääränkokoisilla kengillä, niin niistähän ne monet jalkavaivat helposti alkavat. Sitten on taas entistä ongelmallisempaa löytää sopiva kenkä, Viri muistuttaa.