Nettisovellusten "lapsiversioiden" rankka epäonnistuminen – kouluammuntaa esittävä video ja syömishäiriöille altistavaa materiaalia

Alaikäisten silmille Tiktokissa vyöryneet raa'at Ukraina-kuvat ovat herättäneet viime aikoina huolta. Some- ja nettipalvelujen ongelmat alaikäisten kanssa ovat kuitenkin jo pitempiaikainen riesa. Somejätit ovat kehittäneet lapsille suunnattuja sovelluksia vaihtelevin tuloksin.

Kuviin ja videoihin pohjautuva Instagram on luopunut suunnitelmistaan perustaa alle 13-vuotiaille suunnattu palvelu. Instagramin johtaja Adam Mosseri on tiedottanut palvelussa, että lapsiversion suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty, koska selvitysten mukaan kuvapalvelu voi vaikuttaa kielteisesti lasten kehonkuvaan.