Dopingrikkomuksesta neljän vuoden kilpailukiellon saanut tennistähti Marketa Vondrousova on julkaissut tunnepitoisen vuodatuksen kokemastaan.

Wimbledonin vuoden 2023 kaksinpelin mestari sai maanantaina neljän vuoden kilpailukiellon viime joulukuun tapahtumista johtuen. Vondrousova ei päästänyt tuolloin dopingtestaajia tekemään työtään.

Tshekkiläinen toteaa Instagramissa, että viimeiset seitsemän kuukautta ovat olleet hänen elämänsä vaikeimmat.

– En uskonut, että kirjoittaisin jotain tällaista, enkä rehellisesti toivo viime kuukausina kokemiani asioita kenellekään.

Hän ei palaa rikkomuspäivän tapahtumiin tarkemmin, mutta on aiemmin kertonut, että tapaus johtui ahdistuksesta ja stressistä.

– Tämä on ollut uskomattoman uuvuttava ja kivulias ajanjakso, joka on vaikuttanut minuun paljon syvemmin kuin olisin ikinä voinut kuvitella, hän jatkaa.

Vondrosouva kertoo tehneensä kaikkensa vakuuttaakseen, että "totuus tulisi julki". Hän kertoo käyneensä ensimmäisen kerran dopingtestissä kolme päivää viime joulukuussa tapahtuneen rikkomuksen jälkeen. Sittemmin häntä on testattu useita kertoja. Kaikki testit ovat olleet negatiivisia.

– En ole koskaan käyttänyt dopingia. En ole koskaan antanut positiivista näytettä.

Tennistähti kertoo tunteikkaassa ja pitkässä kirjoituksessaan, kuinka hän on menettänyt tunteen kontrollista omaan elämäänsä.

– En osaa sanoa, mitä edessäni on seuraavaksi. Viimeiset seitsemän kuukautta veivät iloni, itseluottamukseni ja turvallisuudentunteeni. En rehellisesti osaa sanoa, miten kauan kestää, että saan ne takaisin, hän kirjoittaa.