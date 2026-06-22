Junaliikenne palautuu Fintrafficin mukaan normaaliksi illan aikana.

Ratajärjestelmävika myöhästyttää junia iltaan asti tänään maanantaina. Vika oli pääradalla Jokelan ja Purolan välillä Uudellamaalla. Fintrafficilta kerrottiin aiemmin MTV Uutisille, että ratatöiden tuoksinassa yksi kaapeli on katkennut.

MTV Uutisten päärautatieasemalla haastattelemat ihmiset ottivat tilanteen rennosti.

Järvenpääläisen Aarno Aution kohdalle sattui monta päällekkäistä perumista, ja hän joutui odottamaan junaa jonkin aikaa.

– Pitää keksiä jotain tekemistä tähän nyt vähän yli puoleksi tunniksi, Autio mietti.

Rovaniemeläisen Silja Tarkan matka tyssäsi Jokelaan. Matka jatkui sieltä kuitenkin yllättävän sujuvasti.

– Otin sieltä tuntemattomien ihmisten kanssa taksin ja sillä tultiin Helsinkiin.

Hattulalaisella Juha Simolalla on puolestaan kokemusta paljon pahemmista myöhästymisistä.

– Olen asunut 15 vuotta Puolassa ja siellä juna saattoi olla myöhässä kuusi tuntia tai vuorokauden. Tämä on pientä, Simola sanoi.

Junaliikenne palautuu Fintrafficin mukaan normaaliksi illan aikana.