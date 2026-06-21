MM-tähti lähtee lapsensa synnytykseen? Tv-toimittajan kommentit järkyttävät: "Hyödytön"

Belgian jalkapallomaajoukkueen tähti Jeremy Doku kertoi medialle, että hänen ensimmäinen lapsensa voi syntyä ennen MM-turnauksen päättymistä ja sama tilanne on joukkuekaveri . Manchester Cityä seurajoukkuetasolla edustava Doku kertoi, että hän haluaisi olla synnytyksessä paikalla.

Brandon Mechelellä

– Yksikään isä ei haluaisi jättää sitä väliin. Tiedän, että liitto on tästä tietoinen. Katsotaan, mitä voimme tehdä, hän lausui The Athleticin mukaan .

– Sinun täytyy tajuta, että on todellinen etuoikeus osallistua MM-kilpailuihin, se on uskomaton ilo. On tuhansia jalkapalloilijoita, jotka tekisivät mitä vain ollakseen sinun asemassasi. Voi olla, ettet saa tuota mahdollisuutta enää koskaan elämässäsi, nainen sanoi ja jatkoi:

– Se on todella erityinen hetki, lapsuuden unelman täyttymys. Ja aiot luopua siitä ollaksesi läsnä lapsesi synnytyksessä, mikä on kuvottava hetki. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta isä on siinä hyödytön, hän on vain statisti.

– Miten voit palata pelaamaan sen jälkeen? Vauva on aina olemassa.

Monet tuomitsivat Pierronin näkemykset sosiaalisessa mediassa ja korostivat, miten tärkeä asia isyys on.

– Ymmärrän, että ne ovat saattaneet järkyttää, satuttaa tai loukata joitakin teistä, ja olen siitä pahoillani. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien roolia tai merkitystä puolisonsa ja lapsensa elämässä, Pierron kirjoitti.