Belgian jalkapallomaajoukkueen tähti Jeremy Doku kertoi medialle, että hänen ensimmäinen lapsensa voi syntyä ennen MM-turnauksen päättymistä ja sama tilanne on joukkuekaveri . Manchester Cityä seurajoukkuetasolla edustava Doku kertoi, että hän haluaisi olla synnytyksessä paikalla.
– Yksikään isä ei haluaisi jättää sitä väliin. Tiedän, että liitto on tästä tietoinen. Katsotaan, mitä voimme tehdä, hän lausui The Athleticin mukaan.
Asia sai huomattavasti lisää huomiota, kun ranskalaisen L'Equipen toimittaja France Pierron laukoi näkemyksensä tv-lähetyksessä.
– Sinun täytyy tajuta, että on todellinen etuoikeus osallistua MM-kilpailuihin, se on uskomaton ilo. On tuhansia jalkapalloilijoita, jotka tekisivät mitä vain ollakseen sinun asemassasi. Voi olla, ettet saa tuota mahdollisuutta enää koskaan elämässäsi, nainen sanoi ja jatkoi:
– Se on todella erityinen hetki, lapsuuden unelman täyttymys. Ja aiot luopua siitä ollaksesi läsnä lapsesi synnytyksessä, mikä on kuvottava hetki. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta isä on siinä hyödytön, hän on vain statisti.
Toimittaja lateli, että "tulet lentämään kymmenen tuntia ja uuvuttamaan itsesi".
– Miten voit palata pelaamaan sen jälkeen? Vauva on aina olemassa.
Monet tuomitsivat Pierronin näkemykset sosiaalisessa mediassa ja korostivat, miten tärkeä asia isyys on.
Pierron palasi asiaan viestipalvelu X:ssä kommenttiensa kirvoittaman debatin tiimoilta. Hän kertoi, että lausunnot ovat vain hänen henkilökohtaisia näkemyksiään, eivätkä heijasta kollektiivista eli työnantajan kantaa.
– Ymmärrän, että ne ovat saattaneet järkyttää, satuttaa tai loukata joitakin teistä, ja olen siitä pahoillani. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien roolia tai merkitystä puolisonsa ja lapsensa elämässä, Pierron kirjoitti.