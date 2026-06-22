SuomiAreenan ykköstähtenä on tänä vuonna Justin Trudeau. Lisäksi ääneen pääsevät Kultaleijonat ja puoluejohtajat.
Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena alkaa tiistaina Porissa. Yhteiskunnallista keskustelua ajankohtaisista aiheista käydään Porissa perjantaihin saakka.
SuomiAreenan lavakeskusteluja voi seurata paikan päällä Porissa. Lisäksi keskustelut ovat seurattavissa MTV Katsomossa maksutta.
Pääpuhuja Justin Trudeau
SuomiAreenan pääpuhujaksi saapuu tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri ja kansainvälisen politiikan supertähti Justin Trudeau.
Porissa Trudeau puhuu muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä.
Trudeau nähdään Raatihuoneen puiston lavalla torstaina kello 18.
Perinteinen puheenjohtajatentti
Keskiviikkona 24.6. MTV Uutiset järjestää perinteisen Puheenjohtajatentin, jossa yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajaa väittelevät ja virittelevät vaalikoneitaan kohti seuraavan kevään eduskuntavaaleja.
MTV Uutisten politiikan toimittajien Maria Nykäsen ja Alec Neihumin juontama suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3 -kanavalla kello 20-22.
Kultaleijonat ja muita nimekkäitä
Torstaina 25.6. kello 21 MTV3 -kanavalla nähdään