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Kultaleijonat ja muita nimekkäitä

MTV Uutisten politiikan toimittajien Maria Nykäsen ja Alec Neihumin juontama suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3 -kanavalla kello 20-22.

Keskiviikkona 24.6. MTV Uutiset järjestää perinteisen Puheenjohtajatentin, jossa yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajaa väittelevät ja virittelevät vaalikoneitaan kohti seuraavan kevään eduskuntavaaleja.

Porissa Trudeau puhuu muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä.

SuomiAreenan pääpuhujaksi saapuu tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri ja kansainvälisen politiikan supertähti Justin Trudeau .

SuomiAreenan ykköstähtenä on tänä vuonna Justin Trudeau. Lisäksi ääneen pääsevät Kultaleijonat ja puoluejohtajat.

Justin Trudeau, tulikivenkatkuinen puheenjohtajatentti ja kultaleijonat – katso tästä SuomiAreenan tärpit

Justin Trudeau, tulikivenkatkuinen puheenjohtajatentti ja kultaleijonat – katso tästä SuomiAreenan tärpit

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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SuomiAreena tänään

-makasiinilähetys, jossa seurataan muun muassa Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeaun vierailua Porissa.

SuomiAreenan 20 vuoden kunniaksi yhteiskunnallisen keskustelun muuttumisesta keskustelemaan saapuvat presidentti Tarja Halonen , Suomen entinen pääministeri Matti Vanhanen ja Ylen entinen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila .

Suorassa lähetyksessä vieraita haastattelevat MTV Uutisten toimittajat Antonia Berg ja Leo Jaakkonen .

SuomiAreena tänään -lähetys nähdään päivittäin kello 14 myös MTV Katsomossa. Ohjelmassa vieraina ja käsittelyssä on päivän parhaita aiheita ja kiinnostavia vieraita, muun muassa Susanna Penttilä, Aki Manninen ja Aku Louhimies.