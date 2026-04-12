Suomen tennistähti Otto Virtanen saa Barcelonan ATP-turnauksessa vastaansa käytännössä kovimman mahdollisen miehen.
Karsintojen kautta paikkansa lunastaneen Virtasen avauskierroksen vastustajaksi arvottiin kotiturnauksessaan esiintyvä Carlos Alcaraz.
Seitsenkertainen Grand Slam -voittaja Alcaraz menetti tänään maailmanlistan ykköspaikkansa Italian Jannik Sinnerille. Sinner nimittäin voitti espanjalaisen Monte Carlon Masters-turnauksen finaalissa.
Virtasen jättihaaste on edessä tiistaina. Ottelujärjestys ja pelin alkamisaika tarkentuu maanantaina.
Virtasen ja Alcarazin ottelu on katsottavissa tiistaina MTV Katsomosta. Lähetys alkaa tiistaina klo 12, mutta kyseisen ottelun tarkka ajankohta selviää siis maanantaina.