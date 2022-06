Pakko käydä päiväunille? Ei enää tokkuraista oloa – lue vinkit täydellisiin nokosiin

Ihanat, kamalat päiväunet. Mikä olisikaan ihanampaa kuin torkahtaa kesällä hetkeksi riippumattoon tai kömpiä talvella vilttien alle sohvan nurkkaan? No varmasti ainakin se, ettei päiväunilta heräisi aina niin kärttyisenä ja täysin pihalla maailman menosta.

New York Post kuitenkin kirjoittaa, että suorastaan utopistiselta tuntuva käsite täydellisistä päiväunista on oikeasti täysin mahdollista. Jutussa viitataan Sleep Foundation -sivuston artikkeliin, jossa on muun muassa jaoteltu erityyppiset päiväunet omiin kategorioihinsa. Sleep Foundation -sivuston taustavoimina häärii lääketieteen ja unen ammattilaisia.