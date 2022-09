Nukutko liian vähän? Tutkimus: Yksi asia unen kestoa tärkeämpää terveyden kannalta

Sleep-julkaisussa esitelty tutkimus esittää, että kunnon lepo yöllä on tärkeämpää kuin unen kesto, kertoo muun muassa New York Post. Professori Neil Walshin johtama tiimi liverpoolilaisessa John Mooren yliopistossa huomasi tutkimuksessaan, että he, jotka eivät saa laadukasta unta sairastuvat flunssaan noin kolme kertaa todennäköisemmin.