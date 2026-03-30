Turun kaupunginteatteri tarttuu uudessa näytelmässään ajankohtaiseen politiikka-aiheeseen.
Turun Kaupunginteatterin Sopukka-näyttämöllä nähdään huhtikuussa kantaesitys Saako purra? -näytelmästä.
Näytelmän ohjaa Heini Vahtera, ja sen ovat käsikirjoittaneet Heini Vahtera ja Matti Vahtera.
Karnevalistinen musta komedia perkaa teatterin tiedotteen mukaan nykypolitiikan kipupisteitä ja suomalaista identiteettiä nukketeatterin keinoin.
Saako purra? -näytelmässä pääroolissa on "Riikka Purra".Turun kaupunginteatteri
Kokonaisuutta säestää laulava työväenkuoro
Näytelmä lähtee liikkeelle kesästä 2023, jolloin tuoreen valtiovarainministerin Riikka Purran (ps.) vanhat nettikirjoitukset kaivetaan esiin ja hänen arvomaailmansa revitään julkisesti auki.
Esitys ei kuitenkaan tyydy vain päivänpolitiikkaan, vaan se sukeltaa syvemmälle: miksi rasismi toistuu Suomen historiassa ja kuinka pitkään "tolkun ihminen" voi ummistaa silmänsä?
Lavalla nähdään tiedotteen mukaan muitakin nukketeatterin keinoin toteutettuja karikatyyrejä Suomen poliittisesta kärjestä.
Kulisseissa törmäilevät muiden muassa hyytävä Jussi Halla-aho (ps.) ja kompromisseja hinnalla millä hyvänsä etsivä Petteri Orpo (kok.).