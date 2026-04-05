Uutuuselokuvan yhdessä pääosassa nähdään orava.

Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä puhuttiin tiistaina uudesta Orava-elokuvasta. Orava on Markus Lehmusruusun käsikirjoittama ja ohjaama absurdiin maailmaan sijoittuva tarina Pasista, joka kohtaa sattumalta maailman viimeisen elävän oravan.

Lehmusruusu ja elokuvan pääosassa nähtävä Miro Lopperi kertoivat, millaista oli työskennellä oravien kanssa. Lopperi paljasti, että hänen vastanäyttelijänään nähtiin oikeasti neljä oravaa.

– He olivat kaikki hyvin omia itsejään. Heidät oli valikoitu sen perusteella, minkälaisia persoonia he ovat. Ehkä tämä lehdistössäkin elokuvan päätähdeksi tituleerattu Alvin oli semmoinen, joka tykkäsi hengailla esimerkiksi olkapäällä tai korkealla ylipäätään, niin sen kanssa tehtiin semmoisia asioita, Lopperi avaa.

– Toiset oravat oli vähän semmoisia, että tekisivät ihan mitä vaan. Esimerkiksi juoksivat ympäri kämppää ja ulostivat paljon muun muassa.

Lehmusruusu kertoi, että elokuvassa oli mukana unkarilainen eläinkouluttaja Árpád Halász, joka on aikaisemmin ollut tekemässä hittileffoja kuten Poor Things ja Blade Runner.

– Meidän saksalainen yhteistuottaja tunsi tämän henkilön. Tutustuttiin Árpádiin ja hän löysi sitten Italiasta tällaiset rescue‑oravat, jotka sitten valikoitui tähän näyttelemään, Lehmusruusu avaa.