- Leikkaa leipä pienemmiksi annospaloiksi.
- Laita katkaravut, keitetyt kananmunat, sitruunan mehu ja kuori sekä punasipuli kulhoon.
- Sekoita ainekset karkeahkoksi massaksi esimerkiksi yleiskoneen melalla tai käsin pilkkoen ja sekoittaen.
- Lisää majoneesi varovasti nuolijalla nostellen, jotta massa säilyy ilmavana.
- Mausta suolalla, mustapippurilla ja halutessasi cayennejauheella.
- Paahda leivät voissa pannulla kullanruskeiksi.
- Halutessasi siirrä rapuskagen pursotinpussiin ja pursota leiville tai lusikoi täyte leivän päälle.
- Koristele reilulla määrällä tuoretta tilliä ennen tarjoilua.