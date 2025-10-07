Jennifer Lopez ja Ben Affleck poseerasivat yhdessä kameroille Kiss of the Spider Woman -elokuvan ensi-illassa.

Artisti ja näyttelijä Jennifer Lopez ja hänen ex-puolisonsa, näyttelijä Ben Affleck edustivat yhdessä Kiss of the Spider Woman -musikaalielokuvan ensi-illassa New Yorkissa maanantaina. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ex-pari edusti yhdessä sitten tammikuun, jolloin heidän avioerostaan tuli virallinen.

Lopez ja Affleck hymyilivät ja jutustelivat toisilleen poseeratessaan yhdessä punaisella matolla. Yhdessä vaiheessa Affleck laski kätensä Lopezin vyötärölle auttaessaan tätä kulkemaan punaista mattoa pitkin.

Kaksikko poseerasi yhdessä kameroille./All Over Press

Lopezilla oli yllään kukkakuvioinen, beigen ja vihreän värinen iltapuku, jota koristi näyttävä, hämähäkkiä muistuttava yksityiskohta. Affleck oli puolestaan pukeutunut tummansiniseen pukuun.

Sekä Lopez että Affleck ovat elokuvan vastaavia tuottajia, ja Lopez myös tähdittää sen pääosaa. Affleck hehkutti Lopezia ensi-illassa antamassaan haastattelussa.

– Jo (elokuvaprojektin) alkuvaiheessa Jennifer päätti antaa kaikkensa, ja niin hän teki. Hän teki valtavasti töitä. Pääset näkemään kaikki hänen monet lahjansa, hän on kasvanut katsoen klassisia musikaaleja. Hän todella tekee kaikkensa tässä elokuvassa, Affleck sanoi Extra-lehden haastattelussa.

Lopez puolestaan kiitteli Affleckia Today-ohjelman haastattelussa aiemmin samana päivänä.

– Ilman Beniä tätä elokuvaa ei olisi tehty, ja annan hänelle aina siitä kunnian, hän sanoi.

Lopez haki avioeroa Affleckista elokuussa 2024. Eropäiväksi hän ilmoitti 26. huhtikuuta 2024 ja eron syyksi sovittamattomat erimielisyydet.

Ex-pari ehti olla naimisissa noin kahden vuoden ajan. He avioituivat intiimissä seremoniassa Las Vegasissa heinäkuussa 2022.

Lopez ja Affleck seurustelivat ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa. Kaksikko kihlautui vuonna 2002 ja heidän oli tarkoitus avioitua vuonna 2003. He kuitenkin ilmoittivat lykkäävänsä häitään valtavan mediahuomion vuoksi.

Pariskunnan häitä ei keretty tuolloin koskaan tanssimaan, sillä he purkivat kihlauksensa ja erosivat alkuvuonna 2004. Lopez avioitui laulaja Marc Anthonyn, 56, kanssa vain muutamaa kuukautta myöhemmin.