– Minulle ei ole hyödyllistä kuunnella juoruja itsestäni tai kenestäkään muusta, saati sitten lapsistani, joten en tee sitä.

Hän ja Affleck viettävät yhä tiivisti yhdessä aikaa ja kasvattavat lapsiaan Violetia, 20, Seraphinaa, 17, ja Samuelia, 13, Garnerin mukaan "rauhallisin mielin ja tasapainoisesti".