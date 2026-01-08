Näyttelijä Jennifer Garner puhuu harvinaisessa haastattelussa erostaan Ben Affleckin kanssa.
Hollywood-näyttelijä Jennifer Garner puhuu harvinaisella tavalla hänen ja Ben Affleckin avioerosta. Ex-pari erosi 10 vuotta sitten. Heidän erostaan tuli lopullinen vasta vuonna 2018.
Garner kertoo Marie Claire UK:n haastattelussa, että ero oli vaikea.
– Perheen hajoaminen oli vaikeaa. Todellisen kumppanuuden ja ystävyyden menettäminen oli vaikeaa, Garner sanoo.
Garner ei mielellään kerro yksityisasioistaan julkisuudessa.