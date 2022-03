MTV Uutiset seuraa Venäjän hyökkäystä: Venäläiset joutuneet kaivautumaan puolustusasemiin Kiovan rintamalla, väittää USA

Lisäksi Nato on tarjoamassa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle lisäapua muun muassa kyberturvallisuuteen sekä varustusta kemiallisia, biologisia ja ydinaseuhkia vastaan.

Useat Nato-maat ovat toimittaneet Ukrainalle aseapua. Nato on kuitenkin torjunut Ukrainan vetoomukset lentokieltoalueen perustamisesta Ukrainan ylle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin odotetaan toistavan vetoomuksen, kun hän puhuu Nato-johtajille videoetäyhteydellä Kiovasta.

Kauanko eduskunnan Nato-jäsenyyden käsittelyssä kestää? Kuinka tärkeä Naton huippukokous on Suomelle? Asiantuntijat analysoivat.

Moskovan pörssin on määrä avata tänään kaupankäynti osakkeilla kuukauden tauon jälkeen. Kauppaa on määrä käydä 33 yhtiön osakkeilla, kertoi Venäjän keskuspankki eilen tiedotteessaan. Kaupankäynti on rajoitettu hieman yli neljään tuntiin alkaen kello 9.50 paikallista aikaa.