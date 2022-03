"Kiova on tietyllä tavalla pyyhitty Venäjän tavoitteista pois" – näin Ukrainan sodan tilanne on muuttunut

Kajanmaan mukaan venäläisten hyökkäys on pysähtynyt, mikä näkyy erityisesti Ukrainan pääkaupungin Kiovan läheisyydessä.

– He (venäläisjoukot) linnoittautuvat ja ryhmittyvät puolustukseen, joka tarkoittaa, että he passivoituvat hyökkäyssodankäynnissä ja aloite näin siirtyy Ukrainalle, Kajanmaa kertoo.

– Taisteluja käydään kymmenien kilometrien päässä Kiovasta eli Kiova on tietyllä tavalla Venäjän tavoitteista nyt pyyhitty pois.

"Ukraina hallitsee nyt tilannetta"

Taistelujen pysähtyminen on huono asia venäläisten kannalta, sillä hyökkäyssodankäynnin voima tulee liikkeestä ja menestyksestä sekä sen hyväksikäytöstä, Kajanmaa huomauttaa.

– Venäläiset kykenevät kyllä saavutetun aseman pitämään, eivät ukrainalaiset kykene ajamaan venäläisiä pois. Se on venäläisten oma päätös, jos he haluavat vetäytyä tai lähteä. Mutta Ukraina hallitsee nyt tätä tilannetta ja tulee aiheuttamaan venäläisille jatkuvia tappioita, jos he pysyvät tässä pysähtyneisyyden tilassa.