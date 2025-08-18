Yksi kysymys nousemassa yli muiden Valkoisessa talossa – Donald Trump sulki jo yhden oven

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa tänään Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja eurooppalaisia johtajia. Keskustelujen keskiössä ovat Ukrainan mahdolliset turvatakuut, kun Nato-jäsenyyden ovi on Trumpin mukaan suljettu.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen painottaa, että Ukrainan tulevaisuuden ratkaisee turvatakuiden sisältö ja uskottavuus.

– Ukrainalle oli jo 1990-luvulla annettu turvatakuut Budapestin sopimuksessa, mutta nyt nähtiin, että se ei pitänyt paikkaansa, Vanhanen sanoo.

Mitä Naton tilalle?

Vanhasen mukaan Nato on perinteisesti nähty ainoana täysin uskottavana turvatakuuna, mutta sen laajentumisesta ei vallitse yksimielisyyttä. Vaihtoehtoina voisivat olla suorat lupaukset yksittäisiltä valtioilta.

– Ei-Natoon liittyvä turvatakuu voisi olla esimerkiksi jonkinnäköinen lupaus kyvykkyyksistä, ilmatorjunnasta tai maavoimien kalustosta. Minkäänlaista diiliä ei kannata lähteä hieromaan, jos sen vastikkeena ei ole turvatakuut, minkä pysyvyyteen voi luottaa jatkossakin, Vanhanen varoittaa.

Myös Venäjä on vaatinut itselleen turvatakuita länsimailta.

– Toki voidaan perustellusti kysyä, että eikös Ukrainalla tässä ole turvatakuiden tarve eikä Venäjällä? Koska Venäjä on valtio, joka on hyökännyt toiseen valtioon provosoimatta, hän huomauttaa.

Tapaamisen alustava aikataulu: (kaikki ajat Suomen aikaa) 19.00 Euroopan johtajat saapuvat Valkoiselle talolle 20.00 Trump ottaa Zelenskyin vastaan Valkoisessa talossa 20.15 Trumpin ja Zelenskyin kahdenvälinen tapaaminen alkaa 21.15 Trump ottaa Euroopan johtajat vastaan Valkoisessa talossa 21.30 Yhteisvalokuvatilaisuus 22.00 Trumpin, Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien yhteistapaaminen alkaa Aikataulutettujen tapaamisten jälkeen odotettavissa on mediatilaisuus. Hyvin myöhään illalla tai aamulla Suomen aikaa mukana tapaamisessa oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiedotustilaisuuden suomalaiselle medialle.

Alueluovutukset kasvattavat painetta

Viime päivinä keskusteluun ovat nousseet myös mahdolliset Ukrainan alueluovutukset osana rauhanratkaisua.

– Väistämättä ehkä ollaan semmoisessa tilanteessa, missä alueluovutukset ovat se huonoin, mutta paras kompromissi. Sen vastikkeen pitäisi ehdottomasti olla jotain hyödyllistä, Vanhanen arvioi.

BBC uutisoi, että Britannia olisi valmis hyväksymään Ukrainan alueluovutukset osana mahdollista sopimusta. Vanhasen mukaan ratkaisu olisi kuitenkin viime kädessä Ukrainan oma päätös.

– Jos Ukraina itse hyväksyy alueluovutukset osana ratkaisua, niin se on Ukrainan oma asia ja varmasti sitä ratkaisua voidaan tukea. En usko, että Britannia lähtisi ehdoin tahdoin pakottamaan Ukrainaa huonoon diiliin, hän painottaa.

Hänen mukaansa suurin paine tulee joka tapauksessa ulkoa.

– Jos Yhdysvallat ryhtyy painostamaan Zelenskyitä voimakkaasti esimerkiksi aseavun kautta, Ukraina saattaa joutua hyväksymään itsellensä epäedullisia kantoja. Tämä on se skenaario, jota eurooppalaiset johtajat nyt Washingtonissa pyrkivät estämään, Vanhanen sanoo.