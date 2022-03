MTV seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan: Venäjän kaappaama pormestari vaihdettu vankeihin – Ukraina: Venäjä iskenyt leipäjonoon ja teatteriin

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina, 24. helmikuuta

YK:n mukaan jo yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta

Venäjä on jatkanut iskujaan siviilikohteisiin useissa kaupungeissa

Ukraina ja Venäjä yrittävät neuvotella rauhansuunnitelmaa

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä saattaa käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista ja taloudellista apua sekä nyt myös ruoka-apua, kertovat yhdysvaltalaismedioiden lähteet