MTV Uutiset seuraa Venäjän hyökkäystä: Zelenskyin mukaan neuvottelut ovat nyt realistisempia

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina, 24. helmikuuta.

YK:n mukaan jo yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta

Noin 2 000 siviiliajoneuvoa on kaupungin edustajien mukaan onnistunut pääsemään Venäjän joukkojen piirittämästä Mariupolista evakuointireittiä pitkin; noin 2 000 autoa jäi vielä odottamaan poispääsyä

Piiritetystä Mariupolista on saatu evakuoitua liki 20 000 ihmistä, kertoo Ukraina

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä saattaa käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa.

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista ja taloudellista apua sekä nyt myös ruoka-apua, kertovat yhdysvaltalaismedioiden lähteet

Kaksi toimittajaa kuoli tulituksessa maanantaina Kiovan lähistöllä