24. helmikuuta 2022 valkeni dramaattisena – lue Venäjän hyökkäyssodan ensimmäisen päivän tapahtumat hetki hetkeltä

Ukrainan sodan tilanne tiivistetysti: Venäjä hyökkäsi torstaiaamuna Ukrainaan

Ukrainan mukaan Venäjä on aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen

Räjähdyksiä on kuultu ja nähty ympäri Ukrainaa

Ukrainan sisäministeriö on raportoinut useista kuolonuhreista

Ukrainan mukaan maahan hyökätään idästä kapinallisalueiden kautta, pohjoisesta Valko-Venäjältä ja etelästä Venäjän on aiemmin miehittämältä Krimiltä

Putinin mukaan Venäjän tavoite ei ole Ukrainan miehitys

Ukraina on sulkenut ilmatilansa siviililennoilta

23.52: Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanslian mukaan Macron oli soittanut Venäjän presidentille Vladimir Putinille vaatiakseen Venäjän sotilasoperaatioiden välitöntä pysäyttämistä ja huomauttaakseen että Venäjää uhkaavat massiiviset pakotteet.

Kremlin lausunnossa sanottiin, että presidentit "vaihtoivat näkemyksiä vakavasti ja suorasti". Putin oli perustellut syitä, miksi Venäjä aloitti "erityisen sotilaallisen operaation".

Macron on ainoana länsijohtajana pyrkinyt pitämään keskusteluyhteyttä Putiniin yllä kriisin kärjistyessä sotilaallisesti.

Aiemmin tänään Macron kuvaili Putinin hyökkäystä Ukrainaan "käännekohdaksi Euroopan ja maamme historiassa", jolla olisi pitkäkestoiset vaikutukset.

Illalla Macron osallistui EU:n huippukokoukseen, jossa EU-johtajat sopivat uusista Venäjään kohdistuvista pakotteista.

23.43: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaatinut ensimmäisenä päivänä kymmeniä kuolonuhreja.

Uutistoimisto AFP:n virallisista lähteistä saamien tietojen mukaan eri puolilla Ukrainaa on kuollut ainakin lähes 70 ihmistä, joiden joukossa on sekä sotilaita että siviilejä.

Ukrainan terveysministeri Viktor Lyashkon mukaan liki 60 ihmistä on kuollut ja lähes 170 haavoittunut, kertoo CNN.

23.33: Noin 100 000 ihmistä on jättänyt Ukrainassa kotinsa Venäjän hyökkäyksen takia, kertoo YK:n pakolaisjärjestö. Jo useat tuhannet ukrainalaiset ovat paenneet maasta naapurimaihin.

Pakolaisvirta on suuntautunut etenkin Ukrainan länsinaapuriin Puolaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi aiemmin tänään, että Puolaa pyritään auttamaan niin, että se pystyy ottamaan vastaan ja majoittamaan pakolaisia.

Suomenkin sisäministeriö varautuu siihen, että myös Suomeen kohdistuu tarvetta vastaanottaa pakolaisia Ukrainasta.

23.33: Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat käyneet puhelinkeskustelun Ukrainan tilanteesta, kertoo Kremlin lehdistöpalvelu.

Venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan Putin oli perustellut syitä, miksi Venäjä aloitti "erityisen sotilaallisen operaation".

Ranskan mukaan Macron oli vaatinut Putinia pysäyttämään välittömästi sotatoimet Ukrainassa. Ennen puhelinkeskustelua Putinin kanssa Macron oli keskustellut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

23.10: Venäjä on saavuttanut täyden ilmaherruuden Ukrainassa, kertoo korkeassa asemassa oleva läntisen tiedustelupalvelun edustaja uutistoimisto AFP:n mukaan.

Nimettömänä pysyneen virkamiehen mukaan Venäjä olisi saanut eliminoitua Ukrainan ilmapuolustuksen ja pyrkii keräämään Ukrainan pääkaupungin Kiovan ympärille massiiviset joukot.

– Ukrainalaisilla ei ole riittävää ilmapuolustusta pärjätäkseen tällaisen ilmasodan kanssa. Heidän ilmapuolustuksensa on nyt käytännössä eliminoitu. Heillä ei ole enää ilmavoimaa, jolla lentää ja suojata itseään, virkamies sanoi.

Venäläisillä on hänen mukaansa nyt käytännössä täysi ilmaherruus Ukrainassa.

– Paljon riippuu siitä, minkälaisen vastarinnan ukrainalaiset pystyvät tarjoamaan. Uskon, että venäläiset pyrkivät lähitunteina iskemään pääkaupunkiin valtavalla voimalla, virkamies totesi.

Hän arvioi Venäjän pyrkivän kaatamaan Ukrainan nykyhallituksen joko murhaamalla heidät tai painostuksen avulla.

23.07: Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, että Venäjä on tehnyt selvästi sotavalmisteluita samaan aikaan kuin diplomaattiset neuvottelut ovat olleet näennäisesti käynnissä.

– On ollut varmasti suuri pettymys kansainväliselle yhteisölle, Saksan Olaf Scholzille ja Ranskan Emmanuel Macronille, että samaan aikaan kun on annettu ymmärtää, että ollaan valmiita etenemään diplomatian tietä, lähdetään etenemään sotaraidetta pitkin, Haavisto totesi MTV:n Kymmenen uutisissa.

Myös Haavisto itse sanoo olevansa pettynyt.

2:16

Mihin uskotte Putinin pyrkivän, ulkoministeri Haavisto?

22.50: EU-maiden johtajien kokous on edelleen käynnissä Brysselissä, mutta Venäjän vastaisten pakotteiden pääpiirteet on julkaistu. Niistä ei käy ilmi pakotteiden yksityiskohtia. Yleisesti ottaen pakotteet ulottuvat finanssisektorille, energiaan, liikenteeseen, kaksikäyttötuotteisiin sekä vientiin ja viisumipolitiikkaan.

Päätelmien mukaan uuteen pakotepakettiin sisältyy myös henkilöpakotteita, ja EU aikoo laajentaa kriteerejä, joiden perusteella pakotteita voidaan langettaa.

22.42: Maanpuolustuskorkeakoulun johtaja, eversti Petteri Kajanmaa kertoo, että Venäjä on toteuttanut tämän päivän aikana ”käsikirjoitustaan”. Hän kommentoi aasiaa MTV:n Kymmenen uutisissa.

–Tämä on ollut tuli-isku päivä, jonka tehtävänä on ollut lamauttaa Ukrainan asevoimien suorituskyky ja mahdollistaa sotilasoperaation seuraava vaihe.

Kajanmaan mukaan Ukraina on tämänhetkisten tietojen mukaan kyennyt torjumaan pääosin Venäjän hyökkäykset, joita on tullut useasta suunnasta.

– He ovat kyenneet tuottamaan venäläisille tappioita.

Kajanmaa arvioi, että sodan ensimmäiset vuorokaudet ovat kohtalokkaimmat.

– Sen jälkeen aika tietyllä tavalla juoksee Venäjää vastaan.

Onko riskiä sodan leviämisestä Ukrainan rajojen ulkopuolelle?

– Uskon, että tällä hetkellä Venäjän mielenkiinto ja painopiste ovat Ukrainassa. He ovat keskittäneet yli 70 prosenttia operatiivista joukoistaan tähän sotilasoperaatioon, eikä heillä ole kykyä avata toista sotarintamaa muualla.

1:54 Eversti Petteri Kajanmaa, millainen riski on, että Venäjän sotatoimet leviäisivät muualle?

22.26: Eri puolilla maailmaa – myös Venäjällä on osoitettu tänään mieltä Venäjän Ukraina-hyökkäystä vastaan. Venäjällä viranomaiset ovat pidättäneet ainakin sata mielenilmauksiin osallistunutta. Aiemmin kerroimme, että Moskovassa pidätettyjen joukossa ovat muun muassa ihmisoikeusaktivisti Marina Litvinovitsh ja teatteriohjaaja Jevgenia Berkovitsh.

Venäjän federaation tutkintakomitea on varoittanut, että mielenosoittajat "kärsivät vakavia seurauksia".

22.15: EU-maiden johtajat ovat hyväksyneet tämäniltaisessa tapaamisessaan uusia Venäjän vastaisia pakotteita. Pakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän talouteen, energiaan, vientiin ja tuontiin sekä kuljetusalaan.

22.08: Suomi ei lähetä joukkueita pohjoismaisten lajien maailmancupeihin Venäjälle, päätti Hiihtoliitto. Venäjälle on kalenteroitu muun muassa hiihdon maailmancup-finaalit.

21.57: Suomi varautuu auttamaan ukrainalaisia pakolaisia, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.)

– Me haluamme auttaa ihmisiä paikan päällä, mutta meidän täytyy varautua myös siihen, että maasta lähtee paljon ihmisiä hakemaan turvaa ja apua muualta, Mikkonen toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

Toistaiseksi suurta liikehdintää ei ole Mikkosen mukaan näkyvissä.

– Mutta olemme varautuneet siihen, että voimme hyvin nopeastikin auttaa.

3:41

21.39: Monet ukrainalaiset ovat paenneet tänään Venäjän sotatoimia länsirajan yli Puolaan. Järkyttyneet kansalaiset ovat täyttäneet junat ja maantiet.

– Pelkään Ukrainan puolesta. Mutta uskon vielä inhimillisyyteen ja siihen, että länsimaat auttaisivat meitä. Tämä ei ole reilua, yksi Kiovasta lähteneen junan matkustaja sanoi junan saapuessa Puolaan.

2:30 Juna Kiovasta saapui Puolaan Przemyslin rautatieasemalle lähellä Ukrainan rajaa. Matkustajat kommentoivat Ukrainan tilannetta poistuessaan junasta.

21.22: Pääministeri Sanna Marin (sd.) odottaa EU-huippukokoukselta erittäin voimakasta vastausta Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet Brysseliin ylimääräiseen huippukokoukseen kokoamaan uutta pakotepakettia Venäjää vastaan.

Kokoukseen saapuessaan pääministeri Marin totesi Suomen tukevan erittäin voimakkaita toimia.

21.11: Ukrainan terveysministerin mukaan maassa on kuollut 57 ihmistä ja loukkaantunut 169 ihmistä.

21.07: Bidenin tiedustilaisuus on päättynyt.

21.07: Toimittaja kysyy, onko Yhdysvallat valmis painostamaan Kiinaa eristämään Venäjän. Biden kertoo, että ei ole valmis kommentoimaan kysymystä.

21.06: Yhdysvallat ei ole asettanut Venäjälle SWIFT-pankkijärjestelmän käyttökieltoa toistaiseksi

21.06: Bidenilta kysyttiin, miksi pakotteita ei ole kohdistettu suoraan Putiniin. Kysymykseen ei saatu vastausta.

21.05: Bidenin mukaan pöydällä on Putiniin kohdistuvat suorat sanktiot.

21.01: Bidenin mukaan hän ei aliarvioinut Putinia. Bidenin mukaan Putinilla on suurempia tavoitteita kuin Ukraina. Bidenin mukaan Putin haluaa perustaa uudelleen Neuvostoliiton.

21.00: Bidenin mukaan vapaus tulee voittamaan.

20.59: Bidenin mukaan hän ei ole aikeissa keskustella Putinin kanssa.

20.58: Tilaisuudessa siirrytään nyt median kysymyksiin.

20.57: Biden kertoo, että seuraavat viikot ja kuukaudet tulevat olemaan vaikeita ukrainalaisille.

20.56: Mikäli Venäjä tekisi kyberhyökkäyksen, Yhdysvallat tulisi Bidenin mukaan vastaamaan siihen.

20.55: Bidenin mukaan Nato on yhtenäisempi kuin koskaan.

– Ei ole epäilystäkään, ettemmekö täyttäisi viidennen artiklan velvollisuuksia. Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan.

20.53: Biden sanoo, että öljy- ja kaasuyhtiöiden ei tule käyttää kriisiä hyödyksi nostamalla hintoja.

20.51: Bidenin mukaan Yhdysvaltain joukot eivät tule taistelemaan Ukrainassa.

20.50: Bidenin mukaan Venäjään kohdistetaan uusia, voimakkaita pakotteita. G7-maiden johtajat olivat Bidenin mukaan yksimielisiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän vastaisista pakotteista. Pakotteet tulevat koskemaan suuria pankkeja. Bidenin mukaan pankeilla on yhteensä varoja biljoonaan dollarin edestä.

Yksi pankeista on Venäjän toisiksi suurin pankki, VTB.

20.48: – Rajoitamme Venäjän mahdollisuutta tehdä bisnestä dollareilla, euroilla, punnilla ja jeneillä, Biden kertoo.

20.44: Bidenin tiedotustilaisuus on käynnissä. Pääset seuraamaan sitä suorana jutun alussa olevalta videolta.

Biden kuvailee Putinin valinneen sodansa.

– Nyt hän ja hänen kansansa kärsivät seuraukset.

Biden kertoo uusien pakotteiden vaikuttavan Venäjän talouteen merkittävästi.

20.42: Venäjä on iskenyt päivän aikana kaikkiin Ukrainan suuriin kaupunkeihin. Näin hyökkäys on tänään edennyt.

20.39: Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin tiedotustilaisuuden on määrä alkaa minä hetkenä hyvänsä.

20.35: Yhdysvaltojen joukot saapuivat tänään Latviaan suojaamaan Naton itärajaa:

20.30: Ukraina kertoi aiemmin Venäjän vallanneen Tshernobylin ydinvoimalan. Ukrainan presidentti ilmaisi pelkäävänsä, että vuoden 1986 kaltainen ydinvoimalaonnettomuus toistuisi. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Kalle-Ville Lahtisen mukaan ei ole tarkkaa tietoa, mitä presidentti tarkoitti lausunnollaan.

– Voisi kuvitella, että taustalla on pelko siitä, että Venäjä sabotoisi jollakin tavalla voimalan reaktorinhylyn suojakuoreen, joka pitää sen säteilyn sisällä.

Lahtinen muistuttaa, että asiasta ei ole varmaa tietoa.

20.22: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoo Twitterissä sopineensa G7-maiden johtajien kanssa uusista pakotteista Venäjää vastaan. Bidenin odotetaan kertovan pakotteista puheessaan kello 20.30 Suomen aikaa.

Biden kuvailee johtajien sopineen etenemisestä tuhoisten pakotepakettien ja muiden taloudellisten toimenpiteiden kanssa.

Ukrainaa vastaan ​​ja sovimme edetäksemme tuhoisista pakotepaketteista ja muista taloudellisista toimenpiteistä Venäjän saattamiseksi

– Seisomme Ukrainan rohkean kansan rinnalla.

20.18: Ukrainan presidentti kertoo keskustelleensä Kanadan pääministern kanssa tilanteesta.

– Vaadimme välitöntä kovien lisäpakotteiden määräämistä Venäjää vastaan. Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan konkreettista tukea!

20.16: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Naton videokokouksena järjestettävään huippukokoukseen perjantaina.

20.12: Venäjä ei ensimmäisen hyökkäyspäivänsä iltaan mennessä ollut vielä saavuttanut merkittäviä voittoja Ukrainassa, arvioi everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa STT:lle.

Pihlajamaan mukaan näyttää siltä, että Ukrainan maanpuolustushenki on kohtuullisen korkealla. Ensimmäisen päivän perusteella on kuitenkin liian varhaista sanoa, ovatko taistelut jumiutumassa asemasodaksi.

– Ei voi tänään sanoa, että hyökkäys jämähtäisi tähän, mutta jos se jämähtää, se on selvä tappio (Venäjälle). Eihän niillä päästy suoraan sanottuna mihinkään, mitään oleellista ei ole vallattu, ei Harkovaa eikä Kiovaa. On vallattu maata, Pihlajamaa sanoo.

20.07: Kansainvälinen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilän mukaan Venäjälle asetettavat pakotteet ja maan asettamat vastapakotteet luovat vaikean taloudellisen tilanteen Euroopassa.

– Inflaatio nousee, kasvu laskee. Tämä on myrkkyä velkaantuneelle Euroopalle ja velkaantuneelle Suomelle.

20.05: Britannia ilmoitti paketista myönnytyksiä ukrainalaisten auttamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Viisun pidentämistä tai väliaikaista vaihtamista koskevia sääntöjä löysätään.

– Olen välittömästi määrännyt muutoksia viisumipolitiikkaamme, jotta voimme tarjota varmuutta ukrainalaisille ystävillemme ja kollegoillemme asua, työskennellä ja opiskella Isossa-Britanniass", sisäministeri Priti Patel sanoi.

19.57: NBC Newsin mukaan Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille olisi esitelty erilaisia vaihtoehtoja kyberhyökkäyksiä varten, joilla häirittäisiin Venäjän kykyä ylläpitää sotaa Ukrainassa. Media kertoo neljään lähteeseen vedoton, että lopullista päätöstä kyberhyökkäyksistä ei ole tehty.

19.50: Kansainvälinen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kertoo ennakoineensa Venäjän hyökkäyksen jo joulukuussa lähes päivälleen.

– Ei yhtään lämmitä, että ne asiat ovat menneet juuri niin kuin silloin ennustin.

Penttilän mukaan vuosi 2014 on ollut käänteentekevä Venäjän suhtautumisessa Ukrainaan.

– Silloin Ukrainassa tuli länsimielinen hallitus ja ikään kuin Putinin ystävät syrjäytettiin.

Penttilä toteaa katsoessaan taaksepäin, että suunnitelma hyökkäyksestä on alkanut jo tuolloin.

– On vahvistettu taloutta, Venäjän kassaa, asevoimia. On tehty Kiinan suuntaan varmistus siitä, että Kiina on samassa rintamassa, jos ei ihan tiiviisti, niin ei kuitenkaan käänny Venäjää vastaan.

Penttilän mukaan Ukraina ei ole uhka Venäjälle.

– Putinin maailmankuvassa Ukrainasta voi tulla Naton ja lännen hyökkäysalusta Venäjän ytimeen. Tästä on kysymys.

19.45: Ympäri Suomen on osoitettu tukea Ukrainalle. Tampere valaisee Tammerkosken Ukrainan väreillä ja Kirkon ulkomaanapu on aloittanut keräyksen tuen osoittamiseksi.

Facebook on puolestaan täyttynyt Ukrainan lipuilla ja rauhankyyhkyillä koristelluista profiilikuvista.

19.42: Twitterissä Ukrainan valtion virallinen tili kehottaa ihmisiä vaatimaan Twitteriä poistamaan Venäjän Twitter-tilin.

– Venäjän kaltaiselle hyökkääjälle ei ole sijaa länsimaisilla sosiaalisen median alustoilla.

– Heidän ei pitäisi antaa käyttää näitä alustoja imagonsa edistämiseen samalla, kun he tappavat raa'asti ukrainalaisia

19.40: Ukrainan satamakaupunki Mariupol on raskaan tulituksen kohteena. Paikalla on havaittu satoja räjähdyksiä.

19.37: Venäjä hyökkää kaupunkeihin ympäri Ukrainaa muun muassa ohjusiskuilla ja tykistötulella.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen kertoo videolla lisää:

2:13

19.31: Britannian pääministeri Boris Johnson on kertonut uusista Venäjään kohdistettavista pakotteista. Pakotteita kohdistetaan yli 100 venäläiselle henkilölle ja toimijalle.

Johnsonin mukaan joukossa ovat "kaikki suuret valmistajat, jotka tukevat Putinin sotakoneistoa".

Britannia kieltää myös lentoyhtiö Aeroflotin toiminnan maassa.

19.23: Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet valtaansa Tshernobylin ydinvoimalan alueen. Hänen mukaansa on mahdotonta sanoa, että alue olisi turvassa.

– Tämä on yksi tämän päivän vakavimmista uhista Euroopassa.

19.13: Seitsemän uutisissa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen kertoo Putinin puheesta nousseen esiin kolme teemaa.

– Ensimmäinen on Putinin tyytymättömyys kylmän sodan jälkeiseen maailmanjärjestykseen. Toinen on Putinin paranoidinen tarina, että länsi yrittää tuhota Venäjän ja yrittää vahingoittaa Venäjää. Kolmas on se, että Ukrainaa hallitsee äärioikeisto.

– Kaksi ensimmäistä kyllä kertovat sen, että tämä viimeinen ei ehkä kuitenkaan pidä paikkaansa. Nämä kaksi ensimmäistä ovat ratkaisevia.

Lavikaisen mukaan Venäjän media normalisoi sotaa.

– Ei yritetä tukahduttaa tapahtuman kulkua, mutta yritetään esittää se ikään kuin normaalina sotilasoperaationa, jossa raportoidaan Venäjän asevoimien saamista voitoista, mutta myös joistakin länsimaiden uhkauksista ja lausunnoista.

Lavikainen kertoo, että Venäjän viranomaiset ovat määränneet suuren uhkasakon sellaisille tahoille, jotka lähettävät sellaista viestiä, mikä ei ole virallisten tahojen hyväksymää.

Katso tästä koko haastattelu:

2:44

19.12: Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo STT:lle, että konfliktin seurauksena Fennovoiman hanke ainakin lykkääntyy merkittävästi.

– En näe horisontissa, että voisin esittää rakentamislupaa.

19.07: Kiovassa oleva MTV Uutisten toimittaja Petri Saraste kertoo suorassa lähetyksessä olleensa tänään kaksi kertaa pommisuojassa. Suojassa on katsottu televisiosta presidentin puheita.

– Kyllä täällä melkoinen sekasorto vallitsee. Kun kadulla liikkuu, niin silmiin pistää ihmisten huoli. Siellä kyynelehtivät niin vanhat kuin nuoretkin.

Katso videolta koko Sarasteen haastattelu:

1:37

19.01: Suomen suurlähettiläs ja edustuston palveluksessa olleet Suomen kansalaiset ovat poistuneet Ukrainasta. Edustuston toiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin.

18.53: Bellingcatin tutkivan toimittajaryhmän johtaja Christo Grovez kertoo Twitterissä, että hänen saamien tietojensa mukaan Pskovista olisi noussut ilmaan18 Iljušin Il-76 -kuljetuskonetta. Grovezin analysiin mukaan tarkoituksena olisi ottaa pääkaupunki Kiova haltuun tänään.

Koneet ehtisivät Kiovaan tunnissa ja twiitti on julkaistu noin tunti sitten.

18.41: Ukrainalla ei tällä hetkellä ole riittävästi sotilasvarusteita puolustaakseen itseään, maan Britannian-suurlähettiläs Vadym Prystaiko sanoi torstaina.

– Tällä hetkellä meillä on tarpeeksi ihmisiä, mutta meillä ei ole tarpeeksi varusteita.

Hän kertoi Lontoossa toimittajille Ukrainan olleen avoin sotilasvarusteiden tarpeesta sekä muiden maiden taloudellisen ja humanitaarisen tuen tarpeesta.

18.33: G7-maiden johtajat vaativat Venäjää lopettamaan "verenvuodatuksen" yhteisessä lausunnossaan.

18.32: Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltakymmenestä aamuviiteen. Pormestari Vitali Klitshkon mukaan julkinen liikenne ei kulje tuona aikana. Sen sijaan metroasemat pysyvät auki vuorokauden ympäri toimien pommisuojina.

18.27: Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaan mukaan kyseessä on täysimittainen sota. Pihlajamaa kertoo, että Venäjällä on Ukrainassa kolme neljännestä sen pysyvän valmiuden joukoista.

Pihlajamaan mukaan tiedossa on, että Venäjän maajoukot ovat eri puolilla Ukrainaa ylittäneet rajan.

Pihlajamaa kertoo Venäjän iskujen tavoitteen olevan Ukrainan asevoimien kriittisten kohtien lamauttaminen ja tuhoaminen.

Katso videolta, miten Pihlajamaa kertoo karttojen avulla Venäjän hyökkäyksestä:

6:48

18.17: Yli 100 ihmistä on tähän mennessä pidätetty Ukrainan valtausta vastustavissa mielenosoituksissa Venäjän eri kaupungeissa. Tämä ilmenee OVD-Info -ihmisoikeushankkeen tiedoista, joita oppositiomedia Meduza siteeraa. Moskovassa pidätettyjen joukossa ovat muun muassa ihmisoikeusaktivisti Marina Litvinovitsh ja teatteriohjaaja Jevgenia Berkovitsh.

Aiemmin Venäjän federaation tutkintakomitea varoitti, että mielenosoittajat "kärsivät vakavia seurauksia".

18.02: CNN:n toimittaja raportoi venäläisjoukkojen valtaamalta lentokentältä, vain muutaman metrin päässä sotilaista.

– Nämä joukot, jotka näet täällä, ne kuuluvat Venäjän ilmavoimiin. He ovat valloittaneet tämän lentokentän, toimittaja Matthew Chance kertoo videolla.

2:35

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen apulaissotilasprofessori Antti Paronen kommentoi videota Twitterissä. Hän kertoo, että Ukrainassa on käynnissä Venäjän hyökkäyksen ensi-iskun vaihe.

– Siinä isketään puolustajan toiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin ja luodaan esimerkiksi tulenkäytöllä ja matalilla tavoittella etenevillä joukoilla laajemman maahyökkäyksen edellytykset.

– Isompaa on siis luvassa.

Parosen mukaan "viimeisten viikkojen ja päivien aikana lähtöalueille keskittämät lisäjoukot ovat mahdollistaneet tämän vaiheen käynnistämisen."

Parosen mukaan olisi ymmärrettävä, että Venäjä on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä kukausia, ehkä puolikin vuotta sitten.

– Kaikki sitä seurannut toiminta ennen tätä hyökkäystä on diplomatian teatteria.

18.01: Koko Ukrainassa oleva YK:n henkilökunta on turvassa. Osa henkilökunnasta on siirretty muualle, mutta ydinryhmä pysyy maan itäosassa. Ukrainassa on noin 1 500 YK:n työntekijää. Asiasta kertoi YK:n tiedottaja Stephane Dujarric.

18.00: Yhdysvaltojen mukaan maa ei ole huomannut mitään, joka olisi erityisen yllättävää Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Yhdysvalloilla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon venäläisiä joukkoja Ukrainassa on.

17.55: Ukrainan presidentti kertoo maan kokeneen tappioita. Myös monia lentokoneita ja panssaroituja ajoneuvoja on tuhottu.

17.52: Yhdysvaltain vanhempi puolustusviranomainen arvioi, että venäläiset pyrkivät pohjimmiltaan rikkomaan Ukrainan hallituksen. Hänen mukaansa kolmelta akselilta tulevan hyökkäyksen kohteena on Kiova.

17.50: Yhdysvaltain viranomaisen mukaan Venäjä lavasti maahantunkeutumisen Valko-Venäjältä Luoteis-Kiovaan.

17.47: Venäjän presidentin ja hallinnon sivut ovat ajoittain poissa käytöstä Venäjällä ja Kazakstanissa.

17.40: MTV Uutisten maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki kertoi Viiden jälkeen ohjelmassa siitä, mitä Ukrainan tilanteesta tiedetään juuri nyt.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mitä tiedetään tilanteesta juuri nyt? Katso Mirja Kivimäen tietokooste tästä!

6:51

17.10: Ukrainan sisäministerin neuvonantajan mukaan Valko-Venäjän puolelta tulevat joukot ovat päässeet Tshernobylin ydinvoimalaitoksen vyöhykkeelle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän joukot yrittävät vallata laitoksen.

Presidentin mukaan maan puolustusjoukot uhraavat elämänsä, jotta vuoden 1986 ydinvoimakatastrofi, eli Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus, ei tapahdu uudelleen.

17.00: Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) herkistyi Eduskunnan kyselytunnilla puhuessaan Ukrainan tilanteesta.

– Tänään ei ehkä menty kouluun taikka lastentarhaan tai työpaikalle, oli vähän toisenlainen aamu monella ihmisellä Ukrainassa. Tämä oli toisenlainen aamu meille, kun näimme nämä uutiset, mutta tietysti vielä koskettavampi niille ihmisille, jotka elävät kriisin keskellä ja näkevät sotatoimia omissa kylissään ja kaupungeissaan.

– Uskon, että humanitaarinen apu on kaikkein tärkein. Usein se psykologinen asia, että joku välittää siitä, mitä minulle tapahtuu, on myös hyvin tärkeä tällaisessa yhteydessä. On erittäin tärkeää, että välitämme tämän viestin Suomesta: me välitämme Ukrainasta.

16.53: Osa Ukrainan eteläisestä H’ersonin alueesta ei ole enää Ukrainan hallinnassa. Asiasta kertoo alueen hallinto.

16.50: Kanada on evakuoinut Ukrainan suurlähetystönsä työntekijät Puolaan.

16.48: CNN:n mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet haltuunsa lentokentän lähellä Kiovaa.

16.47: Latvia keskeyttää viisumien antamisen Venäjän kansalaisille. Maa kutsuu myös Venäjän suurlähettiläänsä kuultavaksi.

16.46: EU kutsuu Venäjän suurlähettilään kuultavaksi.

16.40: Norja evakuoi Ukrainassa olevat diplomaattinsa.

16.31: Poliisi turvaa sodan vastaisen mielenosoituksen Venäjän suurlähetystön edessä. Helsingin polisi kertoo saaneensa useita ilmoituksia Ukrainaa tukevista mielenosoituksista lähipäiville.

Mielenosoitus aiheuttaa paikallista liikennehaittaa Helsingin Tehtaankadulla ja sen läheisyydessä.

MTV Uutisten paikalla olevan toimittajan Heidi Asplundin mukaan paikalla on paljon ihmisiä. Paikalla oleva mielenosoittaja kertoo haastattelussa, että Venäjän hyökkäys ei tullut täysin yllätyksenä. Hän kertoo olleensa itse enemmän paniikissa, kuin Ukrainassa olevien ystäviensä.

Myös artisti Paleface esiintyi mielenosoituksessa. Pääset katsomaan koko suoran haastattelun tästä:

5:23

16.30: Ukrainan valtion virallinen Twitter-tili on twiitannut käynnissä olevasta sodasta. Yhdessä twiiteistä kehotetaan muita käyttäjiä tägäämään, eli merkitsemään Venäjän Twitter-tili ja kertomaan Venäjälle, mitä käyttäjät ajattelevat siitä.

16.17: Ukrainan energiaministerin mukaan maan sähköjärjestelmä on vakaa.

16.15: Venäjän ulkoministerin mukaan maa tulee vastaamaan Euroopan ja Yhdysvaltojen pakkotteisiin samalla mitalla.

16.13: Venäjän viranomaiset varoittavat venäläisiä kokoontumasta maan sotilaallisia toimia vastustaviin mielenosoituksiin.

Viranomaiset varoittivat lausunnossaan sotatoimien vastustajia oikeudellisista seurauksista, joita luvattomista mielenosoituksista aiheutuisi.

Muun muassa vangittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on arvostellut tänään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Navalnyi varoitti riippumattoman Dozhd-uutiskanavan julkaisemalla videolla sodan aiheuttavan suuren määrän uhreja, tuhoavan tulevaisuutta ja jatkavan Venäjän kansalaisten köyhtymistä

16.11: Ukrainan pääkaupungin Kiovan pormestari on kertonut neljän metroaseman olevan poissa käytöstä. Metroasemia käytetään suojana ilmahyökkäyksiltä.

16.10: Fortum kertoo liiketoimintansa toimivan normaalisti. Sen mukaan energiantuotanto Venäjällä ei ole pakotteiden piirissä.

16.08: Ukrainan ulkoministerin mukaan Putin upottaa Eurooppaa synkimpään aikaan sitten vuoden 1939 silmiemme edessä.

16.01: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsuu kokoon Kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksen keskustellakseen Ukrainasta.

15.50: Lukuisat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat järjestävät tänään klo 19 rukoushetkiä rauhan puolestaa. Kirkoissa soitetaan myös rauhankelloja.

15.44: Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo olleensa yhteydessä muun muassa Hollannin, Latvian, Tanskan ja Viron ulkoministereihin.

Haaviston kertoo, että Ukrainasta on lähtenyt paljon autoliikennettä kohti Puolaa.

– Pyrimme vähintään auttamaan Puolaa siinä, että se pystyy näitä pakolaisia ottamaan vastaan ja majoittamaan.

Tiedossa ei ole tarkkaan, mikä on Ukrainasta pakoon lähtevien ihmisten määrä.

Haavisto kertoo, että Venäjän suurlähettilästä on puhuteltu kerran sen jälkeen, kun Donetskin ja Luhanskin julistettiin itsenäisiksi.

Haavisto ei halua kommentoida mahdollisia tulevia tapaamisia.

Katso tästä kaikki Haaviston kommentit tilanteesta:

15:21

15.40: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo odottavansa maan liittolaisten määrävän konkreettisia sanktioita Venäjälle sekä antavansa konkreettista apua Ukrainalle.

15.26: Venäjän puolustusministerin mukaan Venäjä on tuhonnut 74 "maan yläpuolella olevaa sotilasinfrastuktuuriin kuuluvaa kohdetta". Lisäksi Venäjän kerrotaan ampuneen alas ukrainalaisen sotilaskopterin ja neljä droonia. Lausunnosta kertoo Venäjän valtion omistama tietotoimisto Ria.

15.20: Ukrainan apulaispuolustusministerin mukaan Venäjän joukkoja on vangittu itäisessä Ukrainassa kovan taistelun jälkeen.

15.17: Venäjän valtion omistaman Ria Novostin mukaan Ukrainan ulkoministeri on kehottanut maan liittolaisia lopettamaan diplomaattiset suhteet Venäjän kanssa.

15.13: Ukrainan poliisin mukaan Venäjä olisi hyökännyt päivän aikana 203 kertaa. Taistelut ovat käynnissä lähes ympäri maan.

15.07: Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren mukaan arktisessa pohjoisessa ei ole havaittavissa korkeampaa sotilaallista aktiivisuutta Venäjän toimesta.

15.02: Tshekki on ilmoittanut sulkevansa kaksi Venäjän konsulaattia. Maa kutsuu Tshekin suurlähettiläitä Venäjältä takaisin kotimaahan neuvotteluja varten.

14.53: Euroopan unionin Ursula von der Leyenin mukaan Euroopan vakaus on vaakalaudalla. Hänen mukaansa sanktiot tulevat vakavasti hajoittamaan Venäjän taloutta.

14.48: Kiovassa oleva MTV Uutisten toimittaja Petri Saraste kertoo, että ainakin 40 ukrainalaista on kuollut ja kymmenen vakavasti haavoittunut. Joukossa on sotilaiden lisäksi siviiliuhreja.

– 20 kilometriä Kiovasta, tusina venäläisiä taisteluhelikoptereita ilmaantui ilmatilaan. Täkäläisten mukaan kuusi olisi ammuttu alas, mutta vain yksi on vahvistettu, Saraste kertoo.

Saraste on lähellä Suomen suurlähetystöä, joka on tyhjennetty ja valot sammutettu. Hän kuvailee katukuvaa tyhjäksi.

– Ihmiset nostavat rahaa pankkiautomaateista sen minkä kerkeävät.

14.43: Ulkopoliittinen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigellin mukaan Venäjä pyrkii hajottamaan Ukrainan yhteinäisyyttä disinformaatiolla ja myös kyberhyökkäyksillä.

– Se jää nähtäväksi, kuinka hyvin Ukraina pystyy taistelemaan vastaan.

Wigell ei pidä todennäköisenä, että asevoimia lähetettäisiin Ukrainaan.

14.40: Venäjä on pidättänyt oppositioaktivistin sen jälkeen, kun hän vaati sodanvastaisia mielenosoituksia. Marina Litvinovich kertoi tulleensa pidätetyksi poliisin toimesta torstaina.

14.33: Ulkopoliittinen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell kuvailee hyökkäystä massiiviseksi.

– Venäjä on lähtenyt aika maksimaalisin tavoitteiden kanssa sinne.

Wigellin mukaan Venäjä pyrkii ottamaan strategisia kohteita haltuun. Hänen mukaansa näyttää myös siltä, että Kiova voitaisiin pyrkiä eristämään.

Hän kuvailee konfliktista tulevan "kovin verinen".

Wigellin kertoo, että hyökkäys ei tullut yllätyksenä, mutta sen laajamittaisuus yllätti hieman.

Wigell arvioi, että tiedossa on paljon uhreja Ukrainan puolella. Hän muistuttaa, että Venäjä on osoittanut aiemmin että se ei kaihda siviiliuhreja.

– Jopa ehkä tieten tahtoen käyttävät sellaista taktiikkaa, jolla pyritään pelottamaan Ukrainaa antautumaan. Silloin siviiliuhrien määrä tulee nousemaan melko isoksi.

14.30: Kiovassa oleva MTV Uutisten toimittaja Petri Saraste kertoo pommisuojassa jaettavan vilttejä. Hotellin henkilökunta on pukeutunut punaisiin liiveihin, jotta heidät voidaan erottaa.

– Täällä pelätään eniten risteilyohjuksia.

14.25: Iranin kansallinen lentoyhtiö kertoo valmistelevansa erikoislentoja Ukrainaan.

14.16: Unkarin pääministerin mukaan maan tulee pysytellä sotilaallisen konfliktin ulkopuolella. Pääministerin mukaan maa tulee tarjoamaan humanitaarista apua Ukrainalle, mutta ei lähetä sotilaallista apua.

Maa on varautunut turvapaikanhakijoiden suureen nousuun.

14.15: Ukrainan mukaan sen asevoimien kone ammuttiin alas. Tilanteessa on kuollut viisi ihmistä.

14.14: Ukraina aloittaa Moskovan suurlähetystön evakuoinnin.

14.11: Ukrainan presidentinkanslian avustajan mukaan Venäjä oli käynnistänyt hyökkäyksia torstaina ennen Putinin puhetta.

14.08: Ukrainan presidentinkanslian avustaja sanoo uutistoimistoille, että Venäjä saattaa lähettää Kiovaan maahanlaskujoukkoja, jotka yrittävät tunkeutua hallinnon rakennuksiin.

Hänen mukaansa Hostomelin kaupungissa Kiovan alueella odotetaan tulitaistelua lentokentällä.

Ukrainan mukaan Venäjä on torjunut kaikki keskusteluyritykset.

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelukeskuksen luota kuvattiin nousevan tummaa savua Kiovassa.

Videon perusteella tulipalo on rakennuksen ulkopuolella, eikä rakennus vaikuta vahingoittuneen.

Ukrainan presidentinkanslian avustajan mukaan venäläiset eivät ole tietoisia, että Ukrainan kaupunkeja pommitetaan.

0:37

13.58: Suomen Kiovan-suurlähetystön asiakaspalvelu on suljettu väliaikaisesti, Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan.

Ulkoministeriö kehottaa olemaan hätätapauksessa puhelimitse yhteydessä ulkoministeriön päivystyskeskukseen. Kiovan suurlähetystö jatkaa muilta osin toimintaansa erityisjärjestelyillä. Muun muassa Kiovassa työskentelevien Suomesta lähetettyjen virkamiesten määrää on vähennetty.

13.55: Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan Ukrainan rajavartijat olisivat jättäneet kaikki tilat Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla. Tietoa ei ole vahvistettu muualta.

13.53: Puolan sisäministerin mukaan maa on varautunut viikoiksi Ukrainasta tuleviin pakolaisiin. Sisäministerin mukaan maa tulee tekemään kaikkensa, jotta ihmiset saavat turvallisen suojan.

13.47: Yhdysvalloilta odotetaan pakotteita tänään.

– Tutkimusten mukaan sanktioilla on hyvin harvoin, jos koskaan, sellainen vaikutus, että kohde muuttaisi politiikkaansa dramaattisesti, kertoo Ulkopoliitisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Poikkeuksena ovat pienet ja köyhät maat, joita Venäjä ei ole.

– Pitkässä juoksussa niillä voi tietenkin olla tiettyjä vaikutuksia, mutta ei niillä, riippumatta miten raskaita ne on, ei niillä tätä Venäjän hyökkäystä pysäytetä, Salonius-Pasternak pohtii.

Hänen mukaansa Bidenilla on keskeinen rooli tilanteessa.

13.44: Liettuan presidentti on julistanut hätätilan. Armeijaa tullaan lähettämään puolustamaan rajoja.

13.40: Ulkopoliitisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternakin mukaan Suomen tulisi sallia aseiden vienti Ukrainaan. Hän katsoo, että Suomi tarvitsisi vastaavassa tilanteessa tukea.

– Jos meillä on tällainen odotus, niin meillä on myös velvollisuus silloin tukea muita.

– Voi ajatella, miltä Suomi tuntuisi tai näyttäisi, jos Suomi ei olisi saanut sitä apua, mitä se sai juuri ennen talvisotaa ja talvisodan aikana.

13.36: Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan on selvää, että Nato haluaa näyttää Venäjälle, että Nato on ottamassa vakavia askelia.

Naton puheesta kävi kuitenkin Salonius-Pasternakin mukaan ilmi, että Nato organisaationa tai siihen kuuluvat yksittäiset maat eivät lähetä sotilaita Ukrainan puolustukseksi.

– Naton päätökset tuntuvat odotetuilta, etenkin kun Venäjä on nyt jo tämän aamupäivän perusteella toimimassa oman sotilaskulttuurinsa mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että ensin pyritään lamauttamaan Ukrainan puolustus. Jos maa jatkaa toimintaansa, tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa.

13.35: Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoo Venäjän aloittaneen tänään provosoimattoman ja suunnitellun hyökkäyssodan Euroopan maantieteellisessä keskipisteessä.

Hän sanoo toivovansa, että asian mittasuhteet historiallisessakin valossa aukenevat ihmisille. Halla-ahon mukaan tämä pakottaa myös arvioimaan uudelleen sitä, minkälainen neuvottelukumppani Venäjä on.

13.33: Naton Stoltenbergin mukaan hyökkäys ei tule yllätyksenä. Stoltenbergin mukaan Nato on nostanut merkittävästi näkyvyyttään idän kyljessä.

13.31: Venäjä on väittänyt iskeneensä vain sotilasalueille. Lukuisat raportit kuitenkin kertovat iskuista siviilialueille useissa eri kaupungeissa. Esimerkiksi Kiovassa tunnukseton ohjus osui aamuyöllä asuinrakennukseen:

2:09

13.24: Naton Stoltenbergin mukaan Venäjä käyttää voimaa yrittäkseen uudelleenkirjoittaa historiaa. Stoltenberg kertoo Naton ottavan käyttöön valmiusjoukot. Stoltenberg kertoo 100 suihkukoneen olevan korkeassa valmiustilassa suojelemaan ilmatilaa.

13.23: Puola on nostanut valmiuttaan osissa armeijan yksiköitä tilanteeen vuoksi.

13.21: Kolme Venäjän helikopteria on ammuttu alas Ukrainan toimesta. Asiasta kertoo Ukrainan sisäministeriön virkamies.

13.20: Venäjän helikopterit hyökkäävät sotilaslentokentälle lähellä Kiovaa. Asiasta uutisoi Reuters pohjaten Ukrainan rajanviranomaisten tietoihin.

13.16: Venäjän sotilasjoukot yrittävät hyökätä Ukrainan pääkaupungin Kiovan alueelle. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters pohjaten Ukrainan rajaviranomaisten tietoihin.

13.08: Venäjän Kremlin mukaan Putin tapaa tämän päivän aikana Venäjän suurimpien yhtiöiden johtajia. Kremlin mukaan Ukraina tulisi "vapautttaa ja puhdistaa natseista". Kremlin mukaan "Venäjän operaation tulee saavuttaa tavoitteensa".

Kreml ei osannut vastata kysymykseen, pitäisikö Venäjän mielestä Ukrainan hallinto vaihtaa.

Kremlin mukaan Putin on tehnyt selväksi sen, mitä hän tarvitsee Ukrainalta: "neutraalin statuksen ja kieltäytymisen hyökkäysaseiden käytöstä."

Kremlin mukaan Venäjää on "mahdotonta sulkea rautaesiripun taakse".

13.04: Uutistoimisto Reutersin mukaan Nato kutsuu huippukokouksen koolle perjantaina Brysselissä Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Stoltenberg kertoo kokouksen järjestyvän virtuaalisesti.

12.55: Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Hän kertoo Puolustusvoimilla olevan tilannekuva tapahtumien kehittymisestä Ukrainassa ja sen lähialueella sekä valmiudet täyttää sille kuuluvat tehtävät.

– Suomalaiset voivat luottaa Puolustusvoimiimme, Kaikkonen kirjoittaa.

12.42: Presidentti Sauli Niinistö kertoo keskustelleensa puhelimessa Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa Ukrainan tilanteesta. Niinistön mukaan he jakoivat näkemyksen vaarallisesta tilanteesta ja vahvasta sitoutumisesta pohjoismaiseen yhtenäisyyteen.

12.31: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo ainakin 40 ukrainalaissotilaan kuolleen ja kymmenien loukkaantuneen.

Siviiliuhreja on tähän mennessä raportoitu kymmenen. Ukrainalaiset pelastustyöntekijät raportoivat uutistoimisto Reutersille, että Harkovassa pieni poika on menehtynyt ammusten osuttua asuinrakennukseen.

12.25: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut pörssikursseja alas ympäri Eurooppaa. Myös Moskovan pörssissä on tapahtunut raju syöksy ja ruplan arvo on laskenut ennätyksellisen alhaiselle tasolle, kertoo uutistoimisto Reuters.

Moskovan pörssin Moex-indeksi syöksyi aamupäivän aikana yli 40 prosentin laskuun. Moax-indeksi on sittemmin toipunut hieman. Lue lisää hyökkäyksen talousvaikutuksista tästä artikkelista.

12.19: Finnair on ilmoittanut, ettei se lennä Ukrainan ilmatilassa toistaiseksi. EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA on varoittanut, että siviilikoneet voivat tulla ammutuksi Ukrainan yllä.

12.18: Ukraina on katkaissut diplomaattiset suhteet Venäjään vastauksena hyökkäykseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi asiasta videoviestissä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun diplomaattisuhteet on katkaisu Ukrainan itsenäistymisen jälkeen Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991.

11.01: Kiina vetoaa edelleen kaikkia osapuolia malttiin sotatoimien keskellä. Ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying ei tiedotustilaisuudessa suoraan tuominnut Venäjän toimia Ukrainassa. Hua kieltäytyi kutsumasta tapahtunutta hyökkäykseksi ja sanoi Kiinan seuraavan tilannetta tiiviisti.

Hua ei vastannut kysymyksiin siitä, onko Kiina ollut yhteydettä Venäjän tai Ukrainan johtoon. Maa on arvostellut länsimaita "kriisin lietsomisesta".

10.50: Kuka tahansa, joka osaa käyttää asetta, voi liittyä puolustusjoukkoihin, Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoo.

Ukrainan armeija sanoo ampuneensa kuusi venäläiskonetta Itä-Ukrainassa. Armeijan mukaan 50 venäläistä on kuollut.

Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan mukaan maan asevoimat eivät osallistu Venäjän "operaatioon" Ukrainassa, kertoo Valko-Venäjän valtionmedia.

Aamulla kuvattiin panssarivaunuja Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla. Videoista ei selviä, onko kyse pelkästään venäläisjoukoista, vai onko mukana valkovenäläisiä.

0:39

10.38: Kartta näyttää, miten Venäjä Ukrainaan tällä hetkellä hyökkää.

10.34: Presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Presidentinlinnan tiedotustilaisuudessa tapahtumia Ukrainassa. Hän sanoo, että ennakkovaroituksista huolimatta "tämä aamu on ollut meille kaikille järkytys".

Niinistö toteaa, että Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa. Hän kuvaili, että "nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät".

2:47 Presidentti Niinistö: Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän toimet.

10.29: Suomen presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 24. helmikuuta Venäjän toiminnasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta Venäjän käynnistettyä hyökkäyksen Ukrainaan, valtioneuvosto tiedottaa.

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet.

– Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta ovat hyökkäys myös koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Venäjän hyökkäys on räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Venäjän tulee välittömästi pysäyttää sotatoimet ja palata neuvottelupöytään, valtioneuvosto toteaa tiedotteessaan.

Suomi tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Suomi selvittää tapoja, joilla vahvistetaan Suomen tukea Ukrainalle.

Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia.

10.25: Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan mukaan maan asevoimat eivät osallistu Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Valko-Venäjä ja Venäjä ovat järjestäneet viime aikoina yhteisiä sotaharjoituksia.

10.15: Ukrainan naapurimaa Moldova valmistautuu julistamaan maahan hätätilan, kertoo presidentti Maia Sandu. Moldova valmistautuu vastaanottamaan kymmeniä tuhansia ihmisiä Ukrainasta.

10.15: Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Venäjän pommituksen seurauksena, kertoo Ukrainan poliisi BBC:n mukaan. Tiedot kuolonuhreista vaihtelevat eri lähteiden mukaan. Ukrainan sisäministerin mukaan kuolonuhreja on kahdeksan.

10.00: Räjähdyksiä ja ilmaiskuja on raportoitu ympäri Ukrainaa.

Journalisti Alec Luhn julkaisi Twitterissä videon, joka on hänen mukaansa Ivano-Frankivskin lentokentältä Länsi-Ukrainasta. Videolla näkyy ilmaohjus, joka osuu lentokentän rakennukseen.

CNN:n julkaisemalla videolla näkyy räjähdys Sumyssa, Koillis-Ukrainassa.

0:56

Tummaa savua kuvattiin nousevan armeijan ilmatukikohdasta Tšuhujivissa, Harkovan alueella Itä-Ukrainassa.

9.56: EU-johtajille esitetään tänään hyväksyttäväksi valtava ja kohdistettu paketti pakotteita, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aamuisessa tiedotustilaisuudessa.

Esitettävät pakotteet kohdistuvat von der Leyenin mukaan strategisiin sektoreihin Venäjällä ja niiden tarkoitus on vaikuttaa voimakkaasti Kremlin intresseihin.

Von der Leynin mukaan pakotteilla estetään Venäjältä pääsy teknologioihin ja markkinoille, jotka ovat sille avainasemassa, sekä heikennetään Venäjän taloutta ja haitataan sen kykyä modernisoitua. Lisäksi venäläisiä varoja EU:ssa jäädytetään ja estetään venäläispankkien pääsy Euroopan talousmarkkinoille.

9.54: Venäjän presidentti Vladimir Putin vääntelee Ukrainan historiaa mieleisekseen poliittisten tarkoitusperiensä saavuttamiseksi, arvioivat STT:n haastattelemat Venäjän-tuntijat.

Maanantaina pitämässään, laajaa huomiota herättäneessä televisiopuheessaan Putin muun muassa esitti Ukrainan neuvostojohtaja Vladimir Leninin epäonnistuneen kansallisuuspolitiikan luomuksena. Putinin mukaan Leninin ajattelematon kansallisuuspolitiikka erotti Ukrainan muusta Venäjästä, mikä selittää nyt syntyneen tilanteen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putinin puhe edustaa "klassista historiapolitiikkaa", jossa enemmän tai vähemmän paikkansa pitävällä historiankirjoituksella perustellaan omat poliittiset ratkaisut.

– Tämä on tällaista pseudohistoriallista huttua, joka on valjastettu tällaiseen tarpeeseen. Tämä on tyypillistä Putinia. Tämä piirre hänessä on vahvistunut vuosien varrella, Lassila sanoo.

Lue lisää aiheesta täältä.

Ukraina väittää ampuneensa alas lentokoneita

Ukrainan asevoimat väittää ampuneensa alas viisi venäläistä lentokonetta ja yhden helikopterin maan itäosassa. Kun Ukraina kertoi ampuneensa alas ensimmäisen lentokoneen, kiisti Venäjä tiedot.

CNN raportoi panssarivaunujen ylittävän Ukrainan ja Valko-Venäjän rajaa Senkivkassa. Video on kuvattu noin kello 6.48. CNN:n mukaan ei ole tiedossa, onko kyse vain Venäjän joukoista, vai onko Valko-Venäjän joukkoja mukana.

0:39

YK vetoaa Putiniin

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetoaa Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jotta tämä "ihmisyyden nimissä" vetäisi joukkonsa pois Ukrainasta. Guterres puhui YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa, joka pidettiin samaan aikaan kun Putin ilmoitti Venäjän aloittavan sotilasoperaation Ukrainassa.

Tunteellisessa puheessaan Guterres kutsui päivää hänen surullisimmakseen YK:n johdossa.

Yhdysvallat on ilmoittanut esittävänsä turvallisuusneuvostossa Venäjän aggression tuomitsevaa päätöslauselmaa torstaina, ja äänestys olisi todennäköisesti perjantaina.

Venäjän aggressiota on jo viikkojen ajan pyritty estämään diplomatian keinoin niin YK:ssa kuin muuallakin.

Myös Saksa ja Britannia tuomitsevat

Maailman johtajista myös Britannian pääministeri Boris Johnson ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

Johnsonin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on valinnut verenvuodatuksen ja tuhon tien aloittamalla provosoimattoman hyökkäyksen.

Johnson kertoo puhuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Scholz kutsuu Venäjän sotilaallista operaatiota Ukrainassa räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi.

Kiovassa ja Harkovassa on tallentunut videoille ja kuviin useita räjähdyksiä:

Venäjä: Iskut sotilasinfrastruktuuriin

Venäjän puolustusministeriön mukaan maa kohdistaa iskunsa Ukrainan sotilaalliseen infrastruktuuriin täsmäaseilla.

Kohteina ovat sotilaallinen infrastruktuuri, ilmapuolustus, sotilaslentokentät sekä Ukrainan asevoimien lentoliikenne, puolustusministeriö sanoi venäläisten uutistoimistojen välittämässä lausunnossa.

Sireenit soivat Kiovassa

Ilmasireenit soivat Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajat ovat nähneet kansalaisten hakeutuvan turvaan metroasemille.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan kaupungit ympäri Ukrainaa ovat joutuneet venäläisten ohjusiskujen ja tykistötulen kohteeksi.

Kansainvälisessä mediassa on kerrottu räjähdyshavainnoista ympäri Ukrainaa, ja maan presidentti kertoi, että maahan julistetaan poikkeustila.

Videolla näkyy suuria räjähdyksiä Harkovan lähellä

Kaupunkikuvaa tallentavaan kameraan tallentui suuria räjähdyksiä Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan lähellä. Harkova sijaitsee maan koillisosassa lähellä Venäjän rajaa.

Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja eteläosassa sijaitsevassa Odessassa on raportoitu räjähdyksistä.

Ukrainan ulkoministeri: Puolustamme ja voitamme

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja rauhanomaiset ukrainalaiskaupungit ovat joutuneet iskujen kohteeksi, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Twitterissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Suomen aikaa varhain aamusta Venäjän järjestävän sotilasoperaation Ukrainassa. Pian ilmoituksen jälkeen kansainvälisessä mediassa kerrottiin räjähdyshavainnoista ympäri Ukrainaa.

Kuleba painottaa, että Venäjän tuore operaatio on hyökkäyssota. Ulkoministerin mukaan Ukraina tulee puolustamaan itseään ja voittamaan.

Kuleban mukaan maailma voi pysäyttää Putinin ja näin täytyy myös tehdä.

Suomen johto tuomitsee Venäjän toimet

Presidentti Sauli Niinistö toteaa tuomitsevansa ”jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet”.

– Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäävät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Tunnemme syvää myötätuntoa Ukrainaa kohtaan ja haemme tapoja lisätä tukeamme Ukrainalle, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on ottanut tiukasti kantaa Venäjän hyökkäykseen.

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta kokoontuvat aamulla, Marin kirjoittaa Twitterissä.

– Hyökkäys loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta ja vaarantaa lukuisten siviilien hengen. Suomi ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille. Haemme tapoja lisätä tukeamme heille, Marin jatkaa.

Biden: "Provosoimaton ja perusteeton" hyökkäys

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin tehneen "provosoimattoman ja perusteettoman" hyökkäyksen Ukrainaan.

Bidenin lausunto julkaistiin pian sen jälkeen, kun Putin ilmoitti Venäjän järjestävän sotilasoperaation Ukrainassa.

Bidenin mukaan Venäjä on yksin vastuussa hyökkäyksen aiheuttamasta kuolemasta ja tuhosta. Maailma asettaa Venäjän vastuuseen, Biden sanoo.

Biden kertoo tapaavansa G7-maiden johtajat pian ja puhuvansa tämän jälkeen yhdysvaltalaisille Venäjälle aiheutuvista lisäseurauksista.

Putin: Venäjä tekee sotilasoperaation

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt sotilasoperaation Ukrainan Donbassissa, kertoo Venäjän valtion omistama RIA Reutersin mukaan.

Puhetta pitävän Putinin mukaan Venäjän ja Ukrainan joukkojen yhteenotot ovat väistämättömiä. Kyse on vain siitä, milloin ne tapahtuvat.

Reutersin haastatteleman Naton viranomaisen mukaan näyttää siltä, että Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan.

Kiovan lentokentän läheisyydessä on kuultu tulitusta, kertoo Ifax. Kiovassa on myös kuultu kaukaa kuuluvaa tykkitulta, sanoo puolestaan Reutersin toimittaja. Fox Newsin kirjeenvaihtaja taasen kertoo kuulleensa räjähdyksiä.

Putinin mukaan Venäjän toimet ovat itsepuolustusta ja operaatiolla on määrä puolustaa Itä-Ukrainassa olevia Venäjän tukemia separatisteja. Vastuu kaikesta verenvuodatuksesta tulee olemaan Ukrainan hallinnon vastuulla, Putin toteaa.

Putinin mukaan Venäjän ei ole tarkoitus vallata Ukrainan alueita.

Presidentti kannustaa ukrainalaisia sotilaita laskemaan aseensa välittömästi ja lähtemään koteihinsa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, että USA ja Nato tulevat koordinoimaan vahvan ja yhtenäisen vastineen Venäjälle.

– Presidentti Putin on valinnut suunnitellun sodan, joka aiheuttaa katastrofaalisia ihmismenetyksiä ja kärsimystä, Biden totesi.

Venäjä vastaa välittömästi, jos ulkovallat puuttuvat sen asioihin, Putin muistuttaa.

Zelenskyi: Venäjä voi aloittaa suuren sodan

Venäjä voi aloittaa tulevina päivinä suuren sodan Euroopassa, varoittelee Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Presidentti piti tuoreeltaan puheen, jossa hän arvioi Venäjän voivan hyökätä Ukrainaan minä päivänä hyvänsä ja kehotti venäläisiä vastustamaan hyökkäystä.

Venäjäksi pitämässään puheessa Zelenskyi vetosi venäläisiin ja sanoi, että heille valehdellaan Ukrainasta. Hänen mukaansa hyökkäyksen toteutuminen on kiinni Venäjän kansasta.

– Kuka voi pysäyttää sodan? Ihmiset. Nämä ihmiset ovat joukossanne, olen varma, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan hän on myös yrittänyt saada puhelinyhteyttä presidentti Vladimir Putiniin, mutta Venäjän päästä vastauksena oli hänen omien sanojensa mukaan vain hiljaisuutta.

Venäjä tunnusti maanantaina Itä-Ukrainan separatistialueita ja kertoi määräävänsä niille sotilaita. Lisäksi venäläisjoukkojen määrä Ukrainan ympärillä on lisääntynyt alituiseen.

Zelenskyi antoi tuoreita arvioita Ukrainan ympärillä olevien venäläisjoukkojen määrästä. Ukrainan rajan läheisyydessä on hänen mukaansa liki 200 000 sotilasta ja tuhansia taisteluajoneuvoja.

Tuoreet satelliittikuvat ovat niin ikään osoittaneet, että joukkojen ja sotakaluston määrä rajalla on lisääntynyt entisestään.

Reuters: Lentoliikennettä rajoitetaan

Kaupallisia lentoja Ukrainan ilmatilassa rajoitetaan, kertoo Reuters nojaten viranomaisten lentäjille antamiin tietoihin.

Lentojen rajoittamisesta kerrottiin lentäjille torstaina Suomen aikaan juuri ennen aamuneljää, kertoo Reuters.

Rajoitukset ovat voimassa koko torstain ellei toisin ilmoiteta.

Ainakin Dnipron, Harkovan ja Zaporižžjan lentokentät on suljettu.

Lue aiheesta lisää täältä.

YK pitää hätäkokouksen

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu jo toiseen hätäkokoukseensa tällä viikolla Venäjän Ukrainan vastaisten toimien vuoksi. Asiasta kertovat diplomaattilähteet, joiden mukaan kokous järjestetään alueen sotilaallisen tilanteen kehittymisen vuoksi.

Hätäkokouksen järjestämistä pyysi keskiviikkona Ukraina, ja turvallisuusneuvoston länsimaiset jäsenet tukivat pyyntöä. Kokous järjestetään lähteiden mukaan Suomen aikaa tänään varhaisaamusta.

Kreml: Separatistijohtajat pyysivät "apua"

Kremlin mukaan Itä-Ukrainan separatistijohtajat Denis Pushilin ja Leonid Pasetshnik ovat pyytäneet Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta "apua torjumaan" Ukrainan armeijan "aggressiivisuus".

Asiasta kertoi Putinin tiedottaja Dmitri Peskov venäläisten uutistoimistojen Ria Novostin ja Interfaxin mukaan.

EU julkaisi pakotteet

EU on julkaissut virallisen listan Venäjän vastaisista uusista pakotteista. Uusien pakotteiden piirissä ovat muun muassa Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu, pesidentin kanslian henkilöstöpäällikkö Anton Vaino sekä ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova.

EU:n pakotelista julkaistiin ja se astui voimaan Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Listalla on myös muita ministereitä, Venäjän armeijan johtoa sekä pankkeja ja niiden johtohenkilöitä.

Lisäksi mukana on hallituspropagandan kannalta keskeisiä hahmoja, kuten uutiskanava Russia Todayn päätoimittaja Margarita Simonjan. Pakotteita määrättiin myös niin kutsutulle Pietarin trollitehtaalle, jonka on katsottu sekaantuneen muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016.

Lue myös: Riippuvuus Venäjän energiasta huoletti Ukrainan tilannetta käsitellyttä eduskuntaa

EU-maiden ulkoministerit saavuttivat yksimielisyyden pakotteista tiistaina. Pakotteita langetettiin vastatoimena sille, että Venäjä päätti tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden.

Nyt voimaan astuneet pakotteet ovat osa toimista, joita EU on valmistellut Ukrainaan kohdistuvan Venäjän hyökkäyksen varalta. EU-maiden johtajat kokoontuvat Brysseliin tänään keskustelemaan seuraavista toimista.

EU:lla on jo ennestään voimassa Venäjän vastaisia pakotteita, joita on langetettu sen jälkeen, kun Venäjä vuonna 2014 miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

Zelenskyi: Putin ei vastannut yhteydenottoon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan hän on yrittänyt saada puhelinyhteyttä venäläiskollegaansa Vladimir Putiniin, mutta Venäjän päästä vastauksena oli hänen omien sanojensa mukaan vain hiljaisuutta.

Zelenskyi antoi puheessaan myös tuoreita arvioita Ukrainan ympärillä olevien venäläisjoukkojen määrästä. Ukrainan rajan läheisyydessä on Zelenskyin mukaan liki 200 000 sotilasta ja tuhansia taisteluajoneuvoja.

Tuoreet satelliittikuvat ovat niin ikään osoittaneet, että joukkojen ja sotakaluston määrä rajalla on lisääntynyt entisestään.

Lue myös: Pääministeri Marinin mukaan Venäjän ja Suomen suhteet eivät jatku ennallaan