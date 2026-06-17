MTV päivitti johtoryhmänsä liiketoimintavastuita. Tiina Hahtovirta liittyi osaksi johtoryhmää vahvistamaan henkilöstöjohtamista ja yhtiön strategisia osaamisalueita.

Liiketoiminnan uudistusten myötä MTV päivitti johtoryhmänsä liiketoimintavastuita. Tavoitteena on johtaa ja tukea yhä paremmin liiketoiminnan eri osa-alueita yhtiön suunnatessa kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Jatkossa Markus Illukka vastaa MTV:n mainosmyynnistä ja kuluttajaliiketoiminnasta sekä operaattori- ja kumppanimyynnistä.

Iina Eloranta vastaa jatkossa MTV:n sisältöstrategiasta, sisältöhankinnoista, ohjelmatuotannoista ja kokonaisohjelmiston suunnittelusta.

Susa Valvio vastaa jatkossa MTV:n brändeistä ja ohjelmalanseerauksien markkinoinnista sekä yritysviestinnästä, vastuullisuudesta ja edunvalvonnasta.

Henkilöstöjohtamisesta vastaa jatkossa johtoryhmän uusi jäsen, Tiina Hahtovirta. Muiden johtoryhmäjäsenten liiketoimintavastuut säilyvät ennallaan.

– MTV:n menestys rakentuu jokaisen työntekijän osaamiselle ja sitoutumiselle. MTV on uudistunut monin tavoin käynnissä olevan strategiansa aikana ja on viime vuodesta lähtien myös osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä, kertoo johtoryhmänimitykset tehnyt MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

– Tiinan vahva kokemus Suomesta ja maailmalta strategisesta henkilöstöjohtamisesta toimintaympäristöistä, joissa kasvu, kannattavuus ja uudistuminen ovat keskeisessä roolissa, tuo merkittävää lisäarvoa, kun rakennamme MTV:n tulevaisuutta yhdessä Pöllöjengin kanssa, Leppänen sanoo.